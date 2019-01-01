سيارة خردة تباع بـ12 مليون جنيه في معرض موسم الرياض.. تعرف على السبب

هناك أشياء كلما مر عليها الزمن، زادت قيمتها، بكل ما تحمله، حتى لو صارت تالفة، ومن الأمثلة على ذلك، سيارة "هالكة" بيعت في معرض السيارات التابع لموسم الرياض مقابل 3 ملايين ريال، أي حوالي 12 مليونا و900 ألف جنيه مصري، رغم ما هي عليه من تلف وأعطال.

هذه السيارة صُنعت عام 1961، ونوعها "مازيراتي"، هي نسخة مطورة من طراز 3500 GT، وتحمل محرك سيارة السباقات "مازيراتي" 450S، وأشرف عليها المهندس جوليو ألفيري الذي أنشأت الشركة سيارة جديدة على اسمه، كما أنها نادرة ولا يوجد منها سوى 34 نسخة فقط في العالم كله، هي النسخة التاسعة منهم، وفقا لموقع "العربية".

السيارة ذات الـ3 ملايين ريال، والتي تحمل رقم الهيكل AM103 018، كانت ملكاً في البداية لمواطن سعودي رائد في جمع السيارات النادرة، اشتراها في الستينيات مقابل حوالي 17 ألف دولار، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

تعرضت السيارة بعدما اشتراها الرجل السعودي إلى حريق هائل، وسبب ضررا كبيرا بدواخلها، إذ احترقت حجرة المحرك وذاب الطلاء الخارجي، كما نلاحظ كتابة كلمة "تالف" بالعربية، ما يدل على أن السيارة كانت على وشك الدخول في معامل إعادة التصنيع لتصبح كتلة من حديد لا قيمة لها

دخلت السيارة بعد الحريق إلى ما يسمى "التشليح"، وهو مكان مخصص للسيارات التالفة، بعد حريق هشمها، وبقيت هناك عدة سنوات، وكانت مهددة بالإزالة، حيث كتب على جانبها بالطلاء "تالفة".

من "التشليح"، قرر صاحبها التخلص منها في مزاد عالمي لم يعلم أهميتها، في دار مزادات "سوذبي"، وحينها وصل سعرها إلى حوالي 700 ألف دولار، حين تم اكتشاف حقيقتها بأنها من نوع مازيراتي نادرة على مستوى العالم.

وأخيرا، عادت "مازيراتي" إلى السعودية من بوابة معرض السيارات التابع لموسم الرياض، ولقيت رواجاً مرتفعاً خاصة بعد اكتشاف آخر مالكيها، وهو سعودي اشتراها في مزاد أمريكي.

ومن المقرر أن تعود السيارة إلى مصانع الشركة بإيطاليا لترميمها وإعادتها إلى حالتها الأولى، خاصة أن هذا الموديل لم ينتج منه سوى 34 نسخة فقط حول العالم، ما يعكس مدى أهميتها.

الجدير بالذكر أن مازيراتي لم تنتج من هذه السيارة سوى 34 نسخة خصصت للمشاهير وكبار الدول حول العالم، أبرزهم الرئيس المكسيكي "أدولفو لوبيز ماتيوس"، الممثل "ستيوارت جرانجر"، ورجل الأعمال والرياضي الأمريكي "بريغز كننغهام".

يُذكر أن أول سيارة بيعت خلال فعاليات معرض الرياض، هي بوجاتي طراز "Chiron 110 ANS" الرياضية، يوم الجمعة، مقابل 3.4 مليون دولار.

ويشهد المعرض الذي تحتضنه المنطقة الثالثة من مناطق "موسم الرياض"، إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات RC & Drifting، وMonster Jam، وPolice Academy، وHot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.

ويحتوي أيضاً على أكثر من 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ورياضية، إضافة إلى سيارات نادرة توجد لأول مرة في السعودية.