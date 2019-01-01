بسبب "الألم الشديد".. مادونا تلغي حفلاتها في بوسطن

اعتذرت نجمة البوب العالمية مادونا عن ثلاث حفلات كان المفترض أن تقام في مدينة بوسطن، ضمن جولتها التي تقدم فيها أغاني ألبومها الأخير "مدام إكس". وكان سبب الإلغاء هو شعورها بآلام مبرحة.

وكتبت مادونا على فيسبوك: "أستميحكم عذرا؛ ثمة طوارئ لم تكن متوقَعة". بحسب "بي بي سي عربي"، وأضافت مادونا: "تقديمي العرض كل ليلة يجلب لي سعادة غامرة، وفي إلغائه نوع من العقاب.. لكن الألم الذي أعانيه الآن لا يُحتمَل، ويتعين عليّ الراحة واتبّاع تعليمات الطبيب".

ولم تحدّد نجمة البوب سبب تلك الآلام. وأخبرت مادونا جمهورها في سان فرانسيسكو، في وقت سابق، أنها تعاني "تمزّقا في الأربطة" و"آلاما في الركبة".

وليست حفلات بوسطن هي الأولى التي تلغيها مادونا ضمن جولات ألبومها الجديد "مدام إكس". وكانت مادونا قد أقدمت على تأجيل حفلات في نيويورك في سبتمبر الماضي بسبب مسائل تتعلق بالإنتاج. كما اضطرت، بعد تقديم عدد من الحفلات في دار أوبرا "بى أيه إم هوارد جيلمان" في نيويورك، إلى إلغاء حفل بسبب الإصابة. كما ألغت كذلك أولى حفلات ألبومها الجديد في لوس أنجليس.

وقالت شركة لايف نيشن، متعهدة الترويج لتلك الجولة الغنائية الجديدة لمادونا، إن الحفلات الملغاة لن تُقدَّم في مواعيد أخرى "نظرا لازدحام جدول الحفلات خلال العام"، على أنْ تتم عمليات إعادة ثمن التذاكر آليا لحمَلة بطاقات الائتمان.

ومن المتوقع أن تصل جولة ألبوم "مدام إكس" الجديد إلى المملكة المتحدة في يناير 2020 بإقامة 15 حفلا مسائيا على مسرح بالاديوم لندن.