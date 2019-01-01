فيديو.. حريق هائل بسبب انفجار بطارية سيارة كهربائية أثناء شحنها

التكنولوجيا محرك مهم في الحياة غرضه الرئيسي راحة البشر، إلا أنها أحيانا تتحول لنقمة مؤذية، وآخر مثال على ذلك انفجار بطارية سيارة كهربائية أثناء شحنها داخل محل في الصين، ما تسبب في حريق هائل.

التقط فيديو الحادث بواسطة الكاميرات الأمنية في المتجر، ويظهر فيه دخان يتصاعد بكثافة من بطارية موضوعة على الأرض، وموظفة المحل تقف في مكان قريب منها، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ويظهر في المقطع المصور أيضا، خلال ثوان، اشتعال لهب كبير، ملأ المحل بالدخان وتسبب في فرار الأشخاص القريبين.

وجدير بالذكر أن هذه ليست ول حادثة بسبب بطاريات السيارات الكهربائية، ففي فبراير الماضي، توفي رجل في ولاية فلوريدا الأمريكية عندما تحطمت سيارته الكهربائية واشتعلت فيها النيران.

وأثارت البطاريات عالية السعة المستخدمة في السيارات الكهربائية مخاوف في السنوات الأخيرة، في أعقاب العديد من الحوادث البارزة. وحذرت سلطات مكافحة الحرائق والإنقاذ التابعة لوزارة إدارة الطوارئ الصينية الناس من شحن البطاريات الكبيرة داخل منازلهم.

وبدأت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة مؤخرًا، تحقيقًا في تسلا، بسبب مخاوف من أن تكون عيوب البطارية في سياراتها الكهربائية أدت إلى نشوب حرائق، حيث يُزعم أن هذه العيوب تتعلق بـ "حرائق البطاريات ذات الجهد العالي والتي لا تتعلق بتصادم البطارية أو تلفها".