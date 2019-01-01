متلازمة السيروتونين.. ما فعله "الفيل الأزرق" في جسد الطفلة كاميليا

حبوب "الفيل الأزرق".. تلك الأقراص القاتلة المتسببة في وفاة طفلة بمحافظة القاهرة، تبلغ من العمر 6 سنوات، إذ ألقت أجهزة الأمن القبض على صيدلانية بتهمة قتل طفلتها بتلك المادة.

في البداية ادعت الصيدلانية أن طفلتها "كاميليا" توفيت عن طريق تناول تلك العقاقير بالخطأ، وبعدما حاصرت المباحث المتهمة بأدلة الاتهام اعترفت بتفاصيل الواقعة التي بها شبهة جنائية.

حبوب الفيل الأزرق تعرف بـDMT وهو عقار مهلوس

وحبوب الفيل الأزرق، المعروفة باسم DMT، هي عقار مهلوس اسمه العلمي "ثنائي مثيل التربتامين" ينتج عنه هلوسة بصرية وسمعية قصيرة ونشوة وإحساس بالتغير، بحسب موقع "medical news today" الطبي.

و"DMT" هو عبارة عن مسحوق بلوري أبيض مشتق من نباتات معينة موجودة في المكسيك وأمريكا الجنوبية وأجزاء من آسيا، يتم استهلاكها عادة بالتبخر والتدخين في الأنابيب، أو الاستهلاك عن طريق الفم في أكواب، أو شمها، أو حقنها.

ولحبوب الفيل الأزرق، أسماء متعددة، منها: "ديمتري، رحلة رجال الأعمال، فنتازيا، جنون الخمس وأربعين دقيقة".

وهناك بعض الأدلة على أن الـ "DMT" ينتج بشكل طبيعي في الجسم، وتحديدا في الغدة الصنوبرية في الدماغ، وعند التدخين، يُعتقد أن متوسط ​​جرعته المتواجدة بالجسم تتراوح ما بين 30 إلى 150 مللي جراما.

وتبدأ التأثيرات بعد 30 إلى 45 دقيقة، وتبلغ ذروتها بعد ساعتين إلى 3 ساعات وتزول خلال 4 إلى 6 ساعات.

ومن الآثار الجانبية المحتملة لحبوب الفيل الأزرق، زيادة معدل ضربات القلب، وزيادة ضغط الدم، ألم أو ضيق في الصدر، اتساع حدقة العين، حركات إيقاعية سريعة للعين، دوخة، الغثيان والقيء والإسهال.

مخاطر حبوب الفيل الأزرق

ويرتبط "الفيل الأزرق" من الناحية الهيكلية بنقل السيروتونين العصبي، ولهذا فإنه يسبب حالة تسمى "متلازمة السيروتونين" تشكل خطرا صحيا قاتلا محتملا يرتبط باستخدامه، والأفراد الذين يتناولون مضادات الاكتئاب هم الأكثر عرضة لخطر هذه المضاعفات.

تحدث "متلازمة السيروتونين" عندما تتراكم في الجسم كمية زائدة من السيروتونين، وغالبًا ما تحدث الحالة عن طريق تناول مجموعة من الأدوية المختلفة.

وعند تناول جرعات أعلى، يمكن أن يسبب نوبات توقف التنفس والغيبوبة، فضلا عن العواقب الخطيرة التي تحدث لمن يعانون من مشاكل نفسية موجودة مسبقًا أو مرض عقلي، مثل انفصام الشخصية.