قلق في المجتمع الياباني بعد سقوط 3 قتلى بسبب "الهكيكوموري"

07:45 ص | الخميس 28 نوفمبر 2019
سلاح أبيض

سلاح أبيض

كتب: أحمد حامد دياب

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قتل موظف سابق ابنه البالغ من العمر 44 عاما طعنا بسكين، بسب مخاوفه من أن يقوم بالاعتداء على أشخاص آخرين، بسبب انخراطه في طائفة "الهكيكوموري"، بحسب نقلت "سكاي نيوز" عن الأب، حينما سئل عن دوافعه لقتل ابنه.

واقتحم رجل مسلح بسكاكين محطة حافلات كان يقف عندها طلبة مدارس وكبار عزل وصاح فيهم "سوف أقتلكم".

ولقى طفل وأبوه مصرعهما، ومن بعدها انتحر المعتدي البالغ من العمر 51 عاما والذي كان ينتمي لطائفة "الهكيكوموري"، أيضًا وفق ما أعلنته وسائل الإعلام اليابانية معربة عن قلقها البالغ بسبب هذه الظواهر التي تهدد أمن المجتمع الياباني.

موضوع طائفة "الهكيكوموري" عاد لبؤرة الاهتمام مرة أخرى، وهي ظاهرة كانت معروفة منذ عقود، وفي السابق كانت تضم فئات عمرية أصغر، أصبحت الآن يطلق عليها في اليابان: "80-50"، نظرا لأن غالبية الأبناء الذين ينتمون إليها في عمر الخمسين، بينما آباؤهم الذين يتولون الإنفاق عليهم ويعتبرون مسؤولين عنهم في عمر الثمانين.

وينتمي إلى هذه الطائفة ما يربو عن نصف مليون شخص، ويغلب عليهم الانعزال التام والانسحاب من المجتمع مع ميل إلى العنف يصل إلى حد القتل.

وفي الوقت نفسه، يحذر الخبراء من الصورة المشوهة للمشكلة التي تقدمها وسائل الإعلام اليابانية وتقول منظمة المساعدات UX Kaigi إن المنتمين إلى طائفة "الهكيكوموري" لا يمكن اعتبارهم مجرمين محتملين، نظرا لأن هذا سيؤدي مستقبلا لإصابة المتضررين وعائلاتهم بخوف أكبر من التواصل مع المجتمع الياباني. 

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