من المحنة إلى المنحة.. زياد حمدي البطل الرياضي وصيدلي المستقبل

لم تكن ظروف ولادة الطفل زياد حمدي التي تسببت في إصابته بشلل دماغي نتيجة لقطع الأكسجين عنه عائقًا أمام إثباته لذاته وتحقيقه لنجاحات مستمرة على كل المجالات.

زياد حمدي الطالب بكلية الصيدلة والبطل الرياضي الذي لم يستسلم لإعاقته ولم يرضى رفض البعض له وصمم على أن يستمر وأخذ يمارس رياضة تلو الأخرى حتى توصل للرياضة التي يستطيع قهرها بإعاقته.

قهر البطل إعاقته وحصل على 5 بطولات جمهورية في رياضة ألعاب القوى، وحصل على المركز الأول على الجمهورية في مسابقات الجري 400 متر.

مسيرة تعليمية خاضها زياد وصولًا لحصوله على 97% في الثانوية العامة ثم حصوله على درجات الحافز الرياضي، ما أوصل مجموعه لـ101% أصر إثر هذا المجموع على الالتحاق بكلية الصيدلة إلا أن أستاذة بالكلية رفضت التحاقه ونصحته بالبحث عن كلية أخرى في الوقت الذي كانت تؤيد فيه اللوائح والقوانين وجهة نظرها.

لم يستسلم زياد وأصر على دخول كلية الصيدلة وواكب ذلك تغير اللائحة مما ساعد على دخوله الكلية للتحول الأستاذة التي رفضت دخوله لأكبر داعم له بين أساتذة الكلية حسبما صرح زياد في لقاء مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية DMC.

موقف بقي في ذاكرة زياد حينما ذهب لأحد الأندية وطلب من المدرب المشاركة في النشاط الرياضي، ولكن المدرب تركه وانصرف ليتجه زياد لنادٍ آخر ويمحي هذا الموقف تفوق زياد على لاعب النادي الذي رفضه فيه المدرب وطلب المدرب منه أن يلعب للنادي الذي سبق وانصرف وتركه ردًا على طلبه اللعب للنادي.

مشكلة كبيرة تواجه أصحاب إعاقة الشلل الدماغي بحسب زياد قائلًا: "فيه مشكلة مع حالات الشلل الدماغي إن دايمًا بيتحكم عليها من الغلاف بعد إذنكم اعملوا لهم اختبار وقيسوا قدراتهم الفعلية وبعدين احكموا".

واشتكى زياد من تجاهل النادي الذي يلعب فيه وعدم صرفهم أي مكافآت له وعدم تكريمه رغم حصوله على 5 بطولات متحججين بأن المكافآت لفرق الأسوياء فقط قائلًا: "الرياضيين لهم مكافآت وأنا أخدت 5 بطولات يقولوا لا انتوا احتياجات خاصة ومالكوش مكافآت ومش مدرجين في لايحة النشاط الرياضي".

واشتكى زياد أيضًا من عدم قدرته على استخراج رخصة قيادة رغم نجاحه في اختبار قيادة السيارات وقيادته لسيارة عادية وليست أتوماتيكية، مطالبًا السلطات المختصة بمنحه رخصة قيادة بعد اختباره، مطالبًا الإعلامي رامي رضوان بالتدخل شخصيًا لمساعدته في هذا الأمر.