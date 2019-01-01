طبيبة تحذر من المضادات الحيوية دون وصف الطبيب: قد تسبب التسمم والنزيف

مضاد حيوي
حذرت الدكتورة سوزان البدري أخصائية الجهاز الهضمي والأمراض الباطنية، من مخاطر استخدام المضادات الحيوية دون وصفة الطبيب وذلك خلال لقائها مع برنامج "دبي هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "دبي".
وأوضحت البدري أن المضادات الحيوية قد تسبب التسمم وقد يسبب الإسهال والتهاب القولون الشديد، ما قد يؤدي لنزيف شرجي وقد يؤدي بالمريض إلى المكوث في المستشفى 4 أسابيع بسبب تناول المضاد الحيوي بشكل خاطئ.
ونصحت البدري بأن تناول المضاد الحيوي يجب أن يكون بالجرعة والفترة التي حددها الطبيب وإخطار الطبيب حال وجود أعراض جانبية لم تتوقف مع إيقاف المضاد الحيوي.
وأشارت البدري إلى أن المضاد الحيوي هو مضاد لشيء حي وأن الطبيب يصرف المضاد الحيوي لفترة معينة محسوبة من جانب الطبيب بدقة، مطالبة بالالتزام بالفترة التي نصح بها الطبيب.
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