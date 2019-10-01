هل الإحساس بالجوع يطيل العمر وينعش القلب؟

لا أحد يستطيع مقاومة الجوع كثيرا حيث إن هذا الشعور يسبب إزعاجا بالنسبة للكثير من الأشخاص الذين يريدون التخلص منه والشعور بالشبع، وهملا يعلمون أن شعور الجوع له فوائد.

ويساعد الجوع المنتظم في تقليل خطر الإصابة بفشل القلب وزيادة متوسط العمر المتوقع، في نتيجة توصل إليها علماء من جمعية القلب الأمريكية بعدما أجروا تحليلا لنتائج قسطرة القلب لحوالي ألفي شخص، منهم 389 كانوا يجوعون بانتظام.

فوائد الجوع

بعد إجراء التحليل اتضح أن معدل الوفيات بين الذين يجوعون كان أقل بنسبة 45% من المشاركين الآخرين في الدراسة، وكانت إصابتهم بالنوبات القلبية أقل بنسبة 71%، وفقا لوكالة "سبوتنك".

ورغم الدراسة وما توصل إليه العلماء فإن بنجامين هورن، مدير علم الأوبئة الوراثية والقلبية في المركز الطبي في سولت ليك سيتي، رأى أن هذا الاختلاف كان مفاجأة للعلماء في رأيه، مضيفا "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة كيف يحمي الجوع من قصور القلب".

يعتقد هورن أيضًا أنه قد يكون هناك ارتباط بين الجوع وتقوية القدرات العقلية، متابعا "نعتقد أن الجوع ليوم واحد مرة واحدة في الشهر لعقود من الزمن يؤدي إلى تنشيط الجسم لبعض الآليات المفيدة لعدة ساعات".