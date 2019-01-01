صياد روسي يعرض مجموعة من أغرب الكائنات البحرية في العالم

04:01 ص | الخميس 28 نوفمبر 2019
واحد من المخلوقات البحرية الغريبة.

واحد من المخلوقات البحرية الغريبة.

كتب: شريف محمد فريد

أخبار متعلقة

فيديو.. أشهر جزيرة إيطالية تنتج سمك التونة منذ القرن الـ19

فيديو.. أشهر جزيرة إيطالية تنتج سمك التونة منذ القرن الـ19

سمه لا يتأثر بالطبخ.. سمك الأرنب القاتل يظهر في الإسكندرية

سمه لا يتأثر بالطبخ.. سمك الأرنب القاتل يظهر في الإسكندرية

"بيحارب السرطان"..بيطري يوضح فوائد سمك الماكريل وأنواعه وكيفية اختياره

"بيحارب السرطان"..بيطري يوضح فوائد سمك الماكريل وأنواعه وكيفية اختياره

صاحب مطعم سمك يتبرع بإيراد يوم كامل لمعهد الأورام: مملكش إلا قوت يومي

صاحب مطعم سمك يتبرع بإيراد يوم كامل لمعهد الأورام: مملكش إلا قوت يومي

تشتهر أعماق المحيطات بأنها تخفي أنواعاً وأشكالاً من الكائنات التي لم يكتشفها البشر بعد، أو التي ربما لا تكون معروفة لعامة الناس، وقد كشف صياد روسي عن بعض من هذه الكائنات البحرية الغريبة، التي نجح في صيدها وجمعها من أعماق المحيطات خلال رحلاته الكثيرة في البحار المختلفة.

المخلوقات التي عرضها "رومان فيدورتسوف"، الصياد الروسي المحترف البالغ من العمر 39 عاماً، تم جمعها بشكل أساسي من بحر النرويج ويحر "بارنت" في شمال روسيا، وإن كان بعضها تم صيده من أماكن أخرى، مثل المحيط الأطلنطي، وفقاً لما نشرته جريدة "Daily Mail" الإنجليزية على موقعها الإلكتروني.

من بين أغرب المخلوقات البحرية التي عرضها "رومان"، أنواع من الأسماك هلامية الشكل، مثل سمكة الكراكي، وأنواع أخرى من الجمبري والقشريات مختلفة الأشكال والألوان، وأشكال غريبة من أسماك الحبار وسمكة الضفدع وأبو الشص، وأصناف أخرى لم يتم التعرف عليها بعد.

 

العديد من الأسماك المعروفة كانت تمتلك عددا كبيرا من العيون، أو لها عين أو فم إضافي في قمة رأسها، بينما ظهرت أنواع أخرى بأسنان كبيرة ومدببة لا تتناسب مع حجمها الصغير.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

كيف تعرف من أصابعك إذا كنت مصابا بالسرطان أم لا؟

كيف تعرف من أصابعك إذا كنت مصابا بالسرطان أم لا؟

يتم استخدام الاختبار من قبل المتخصصين الطبيين كوسيلة جزئية لتأكيد المرض، ولكن يمكنك أيضًا إجراء الاختبار بنفسك، فهو لن يستغرق إلا بضع ثوانٍ فقط
منها معرفة من تجاهل طلب صداقتك أو حذفه.. 5 خدع خفية في فيسبوك

منها معرفة من تجاهل طلب صداقتك أو حذفه.. 5 خدع خفية في فيسبوك

نستعرض مجموعة من الخدع والمميزات السرية الموجودة داخل تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.
جمال شيرين سيف النصر بين تحدي الصدمة و"فيس آب": مين اللي ميحبش فاطمة

جمال شيرين سيف النصر بين تحدي الصدمة و"فيس آب": مين اللي ميحبش فاطمة

انتشار صور شيرين سيف النصر على مدى واسع، وتصدرها "التريند"، حيث صارت الأكثر بحثا على جوجل في مصر، اليوم، دفع "الوطن" أن تستعين بتطبيق "فيس آب"، الذي أثار ضجة
في 5 خطوات.. خدعة سرية لتفعيل ميزة الوضع المظلم بـ"واتساب"

في 5 خطوات.. خدعة سرية لتفعيل ميزة الوضع المظلم بـ"واتساب"

لا تزال ميزة الوضع المظلم في تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب في مراحل التطوير، وتم رصد الميزة التي طال انتظارها في الإصدارات التجريبية الحديثة من واتساب
شيرين سيف النصر من لندن: عادل إمام أرهقني.. واستنوني رمضان الجاي

شيرين سيف النصر من لندن: عادل إمام أرهقني.. واستنوني رمضان الجاي

شيرين سيف النصر تتحدث عن سبب ابتعادها عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية، وتكشف عن أعمالها الفنية المقبلة.