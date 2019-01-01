صياد روسي يعرض مجموعة من أغرب الكائنات البحرية في العالم

تشتهر أعماق المحيطات بأنها تخفي أنواعاً وأشكالاً من الكائنات التي لم يكتشفها البشر بعد، أو التي ربما لا تكون معروفة لعامة الناس، وقد كشف صياد روسي عن بعض من هذه الكائنات البحرية الغريبة، التي نجح في صيدها وجمعها من أعماق المحيطات خلال رحلاته الكثيرة في البحار المختلفة.

المخلوقات التي عرضها "رومان فيدورتسوف"، الصياد الروسي المحترف البالغ من العمر 39 عاماً، تم جمعها بشكل أساسي من بحر النرويج ويحر "بارنت" في شمال روسيا، وإن كان بعضها تم صيده من أماكن أخرى، مثل المحيط الأطلنطي، وفقاً لما نشرته جريدة "Daily Mail" الإنجليزية على موقعها الإلكتروني.

من بين أغرب المخلوقات البحرية التي عرضها "رومان"، أنواع من الأسماك هلامية الشكل، مثل سمكة الكراكي، وأنواع أخرى من الجمبري والقشريات مختلفة الأشكال والألوان، وأشكال غريبة من أسماك الحبار وسمكة الضفدع وأبو الشص، وأصناف أخرى لم يتم التعرف عليها بعد.

العديد من الأسماك المعروفة كانت تمتلك عددا كبيرا من العيون، أو لها عين أو فم إضافي في قمة رأسها، بينما ظهرت أنواع أخرى بأسنان كبيرة ومدببة لا تتناسب مع حجمها الصغير.