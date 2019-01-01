القصة الكاملة لامتحان "عملتيلي فيها منى الشاذلي" في "إعلام القاهرة"

فوجئ طلاب الفرقة الأولى في كلية الإعلام بجامعة القاهرة بسؤال غريب في امتحان للغة العربية، يطلب فيه أستاذ المادة إعادة صياغة قطعة مكتبة باللغة العامية بلغة صحيحة.

وشمل امتحان اللغة العربية لطلاب الفرقة الأولى بكلية الإعلام سؤالا يقول "أعد كتابة المنشور التالي بلغة عربية سليمة"، والمنشور هو: "ما قولتلك يا نوسة بلاش إعلام، قولتيلي لقد خلقت إعلامية وعملتيلي فيها منى الشاذلي، اشربي بقى".

انتشرت صورة صفحة أسئلة امتحان اللغة العربية الخاص بطلبة كلية الإعلام، وتسبب في موجة من السخرية والجدل بسبب طبيعة السؤال الغريبة، سواء بين طلاب الكلية الحاليين والسابقين أو حتى غير طلاب الإعلام.

وعلق أحد رواد فيسبوك ساخرا "اطورت قوي الامتحانات"، وكتب آخر "فين أيام الامتحانات الجميلة، وحي وأخطبوط والذي منه"، وتساءل ثالث مستغربا "إيه دا؟"، وعلق شخص آخر "نفدنا بجلدنا".

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن الكلية ستصدر بيانا توضح فيه ملابسات امتحان اللغة العربية للفرقة الأولى.

وقال الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، إن هناك خطأ غير مقصود أثاره موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن هذا الامتحان، متابعا: "السؤال لا غبار عليه ولا توجد به أي مشكلة، وهو لا يقيس قدرات طلاب كليات الإعلام".

وأضاف علم الدين لـ"الوطن"، أن الطلاب لهم الحق في التعبير عن آرائهم واستنكارهم لمضمون السؤال، متابعا: "الطلاب حسوا إن السؤال تحدي لقدراتهم العقلية".

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، بتكليف عضو هيئة التدريس القائم بتدريس مادة اللغة العربية، بوضع امتحان جديد للميدتيرم، فى مادة اللغة العربية لطلاب السنة الأولى شعبة 3، بديلا عن الامتحان الذي أثار جدلا على مواقع التواصل بسبب سؤال "نوسة".

ووجه الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة أيضا، بتكليف مركز الجودة بالجامعة بمراجعة الامتحان الجديد قبل إجرائه، للتأكد من مطابقته لمواصفات الورقة الامتحانية.