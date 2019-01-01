"هحاسب على الكوافير والجول دخل فينا إزاي".. صور يشرح كواليسها شوقي غريب

12:28 ص | الخميس 28 نوفمبر 2019
شوقي غريب

شوقي غريب

كتب: محمود البدوي

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أوضح شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، كواليس عددًا من الصور أثناء مباريات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتي توج بها منتخب مصر، حيث كانت الصورة الأولى أثناء المؤتمر الصحفي واقتحام اللاعبين للمؤتمر عقب الفوز على جنوب أفريقيا.

وقال غريب، خلال حواره في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "CBC"، :" مؤتمر صحفي بعد مباراة جنوب أفريقيا وكسبنا وتأهلنا في المباراة دي للدور النهائي وكانت مباراة الصعود لطوكيو 2020، مدرب جنوب أفريقيا كان مبتسم جدا حتى وهو خسران وكان سعيد باقتحام اللاعبين للمؤتمر، وقال لي هي دي الحياة اللي إنت سايب اللاعيبه فيها عشان كده بيأدوا بشكل جيد في الملعب".

وتابع :"اللي جنبي الناحية التانية ماسكة الإعلانات الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم سابت المؤتمر وخرجت عشان المياه قولتلها متخافيش هحاسبلك على الكوافير"، موضحًا أن اللاعبين أرادوا اصطحابه خارج المؤتمر ليشاركهم فرحتهم ولكنه رفض خوفًا من فرض غرامات مادية عليه من قبل الكاف.

وعن صورة اللاعب مصطفى محمد، لاعب نادي الزمالك، قال :" أي حد ميعرفش كواليس الماتش هيفتكر مصطفى محمد بيضربني،  روحه عظيمة وأدائه في الملعب عظيم، بس هو كان بيحتفل معايا بهدف في إحدى المباريات".

وعن صورة آخرى ظهر فيها شوقي غريب في شكل مُحير، قال: "كانت بداية الشوط الثاني بين غانا ومصر، إحنا داخلين الفاصل بين الشوطين في تعادل بهدف لكل منتخب، سبت اللاعيبة تدخل الملعب ووصلت التعليمات وصليت وأنا داخل الاستاد لاقيت النتيجة 2-1 لغانا على الشاشة، افتكرت إن الشاشة فيها حاجة غلط، لأن الشوط الثاني كان بدأ من دقيقتين فقط، سألت اللاعيبة فيه ايه، حد يجاوني الجول دخل فينا إزاي".

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