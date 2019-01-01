احذر أو تفائل.. تفسير رؤية الشخص لنفسه ميتا

01:32 م | الأربعاء 27 نوفمبر 2019
تفسير رؤية الشخص لنفسه ميت

تفسير رؤية الشخص لنفسه ميت

كتب: منة العشماوي

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يقلق البعض عندما يرون في منامهم أنهم توفوا، وسرعان ما يحاولون الوصول إلى تفسير لحلمهم وهل هذا الأمر ينعكس على الواقع وإشارة للموت أم لا.

تعددت التفسيرات حول رؤية الشخص لنفسه أنه ميت في المنام، ولكن يختلف الأمر حسب ما شاهده الإنسان من أحداث.

وكان ابن سيرين، يقول أحب أن آخذ من الميت وأكره أن أعطيه، وقال: "إذا أخذ منك الميت فهو شيء يموت، ومن مات ولم ير هناك هيئة الأموات فإنه انهدام داره أو شيء منها".

وفيما يلي أبرز تفسيرات ابن سيرين بشأن رؤية الشخص نفسه ميتا في المنام أو تعامله مع متوفي

- من رأى كأنه مات وهو عريان على الأرض فإنه يصبح فقيرا.

- ومن رأى كأنه على بساط بسطت له الدنيا أو على سرير نال رفعة أو على فراش نال من أهله خيرا.

- من رأى أنه مات ولم ير هيئة الأموات ولا جهازهم فإنه ينهدم من داره جدار أو بيت، فإما كانت الرؤيا بحالها ورأى كأنه دفن على هذه الحالة من غير جهاز ولا بكاء ولا شيع أحد جنازته فإنه لا يعاد بناء ما انهدم إلا إذا صار في يد غيره.

- من رأى كأنه بين قوم أموات فهو بين أقوام منافقين يأمرهم بالمعروف فلا يأتمرون بأمره، قال الله تعالى "فإنك لا تسمع الموتى"، ومن رأى كأنه لقي معهم ميتا فإنه يموت على بدعة أو يسافر سفر لا يرجع منه.

- من رأى كأنه خالطهم ولامسهم أصابه مكروه من قبل أراذل. 

- من رأى كأنه يصاحب ميتا فإنه يسافر سفرا بعيدا يصيب فيه خيرا كثيرا، فإن حمل ميتا على عنقه نال مالا وخيرا كثيرا وإن أكل الميت طال عمره.

-إن رأى أنه يتبع ميتا ولم يدخل معه دارا أو دخل ثم انصرف فإنه يشرف على الموت ثم ينجو.

-وإذا رأى الحي أنه يحفر لنفسه قبرا بنى دارا في ذلك البلد أو تلك المحلة وثوى فيها، ومن دفن في قبر وهو حي حبس وضيق عليه.

- ومن رأى أنه كأن ميتا ناداه من حيث لا يراه فأجابه وخرج معه بحيث لا يقدر أن يمتنع منه، فإنه يموت في مثل مرض ذلك الميت الذي ناداه أو في مثل سبب موته من هدم أو غرق أو فجأة، وكذلك لو رأى أنه تابع ميتا فدخل معه دارا مجهولة ثم لا يخرج منها فإنه يموت.

- من رأى كأن الميت يقول له أنت تموت وقت كذا فقوله حق.

- من رأى الميت أعطاه شيئا من محبوب الدنيا فهو خير يناله من حيث لا يرجو، فإن كان الميت أعطاه قميصا جديدا أو نظيفا فإنه ينال معيشة مثل معيشته في الدنيا.

- من رأى كأنه أعطى الميت كسوة لم ينشرها ولم يلبسها، فإنه ضرر في ماله أو مرض ولكنه يشفى.

- ومن رأى كأنه نزع كسوة حتى يلبسها الميت فخرجت الكسوة من ملك الحي، فإنه يموت، وإن لم تخرج الكسوة من ملكه وناولها ليخيطها أو ليعلمها لم يضره ذلك، وكل شيء يراه الحي أنه أعطاه للميت فإنه غير محبوب إلا في مسألتين "إحداهما أنه إذا رأى كأنه أعطى الميت بطيخا، فإنه يذهب همه من حيث لا يحتسب، والثانية أنه إذا رأى أنه أعطى عمه أو عمته بعد موتهما في منامه، فإنه يلزمه غرم ونفقة.

- وإن رأى كأن ميتا سلم عليه دل على حسن حاله عند الله.

- وإن رأى الميت كأنه عانقه معانقة مودة طال عمره.

- وإن رأى كأنه يكلم الميت عاش طويلا وتدل هذه الرؤيا أيضا على أن صاحبها يصالح قوما بعد المنازعة.

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