فيديو.. تجمع 3 آلاف توأم للمرة الأولى في تاريخ سلطنة عمان

10:45 م | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
بالفيديو.. تجمع 3 الآف توأم للمرة الأولى في تاريخ سلطنة عمان

بالفيديو.. تجمع 3 الآف توأم للمرة الأولى في تاريخ سلطنة عمان

كتب: الوطن

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خطفت سلطة عمان أنظار العالم، من خلال تنظيمها لأول تجمع للتوائم بمشاركة 3 آلاف توأم، بمختلف الأعمار السنية، بحضور أكثر من 7 آلاف شخص من الجمعية العمانية للسيارات، وفقا لما ذكره موقع "سبوتنيك" الروسي.

وأقيمت فاعلية تجمع التوائم في سلطنة عمان يومي الجمعة والسبت الموافقين 22، و23 نوفمبر من الشهر الجاري، حيث شهد التجمع مشاركة مجموعة من التوائم الثنائية، والثلاثية، والرباعية، حيث كان أكبر التوائم عمرا من بين المتواجدين يبلغان من العمر 63 عاما، وكان عمر التوأم الأصغر 7 أيام فقط.

وتقدم محمد بلوشي الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الأعمال العماني، بالشكر لجميع التوائم لحضورهم، وتحملهم عناء السفر خصوصا أولئك الذين أتوا من محافظة مسندم العمانية، الواقعة بالقرب من الإمارات، وغيرهم ممن سافروا على بعد 1000 كيلومتر من ظفار.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو على حساباتهم الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعبيرا عن سعادتهم بهذا التجمع الرائع للتوائم.

وشهدت فعاليات المهرجان العديد من العروض المتنوعة، والرقص، ومحاضرات تثقيفية وتعليمية، وعروض قام بتقديمها مجموعة من التوائم.

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