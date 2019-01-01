طمع فيهم لوحده.. أمريكي يطرح تطبيقا جديدا للمواعدة ليس به رجل غيره

عدم العثور على "الحب" يجعلك تفعل أشياء مجنونة، وكلما كنت أكثر يأسًا، ينتهي بك الأمر لترتكب أمورا أكثر جنونا، ومن ضمن الأمثلة على ذلك، آرون سميث، وهو شاب أمريكي يبحث عن الحب، وصدق أن السبيل الوحيد لإيجاده هو عن طريق الاشتراك في تطبيق مواعدة، ولكن بدلا من التسجيل في تطبيق معروف، أنشأ واحد خاصا له فقط.

"Singularity" هو تطبيق المواعدة الذي طرحه سميث، ولكن من الناحية الفنية ليس تطبيقًا، لأنه يعمل فقط على متصفحات الويب للجوال، فكل ما هو موجود عليه عندما تمرر يمينا ويسارا، صور مختلفة للشاب آرون فقط.

وفقًا لملف التعريف الخاص به، يبلغ من العمر 32 عامًا "ويعمل بأجر"، بحسب ما ذكر موقع the star".

وصل الأمر إلى أن أطلق سميث قناة عبر يوتيوب يتحدث فيها عن تطبيق المواعدة، اسمها "Aaron Loves Gear"، تحدث فيها عن الأمر قائلا "التعارف عن طريق الانترنت أمر فظيع ويزداد مع مرور كل عام".

وأطلق آرون أيضا إعلان تجاري لـ "الخدمة"، قال فيه: "من المؤكد أنك يمكن أن تتعارف على شريك جديد بالطريقة القديمة من خلال الخروج، ولكن هذا يحتاج جهدا كثيرا، لذا بدلاً من ذلك، استعن بهذا التطبيق".

سميث ابتكر هذا التطبيق بمساعدة صديق له يعمل مهندس البرمجيات، بعد أن سئم الأول من "سباق الفئران إلى الرومانسية".

ويقول سميث في الإعلان: "من خلال الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الشخصية والتعلم الآلي، يوفر لك Singularity فرصة للبحث عن شخص ترتبط به ومطابقة بياناتك معه".

ولكن على الرغم من كل ذلك، فإن تطبيق Singularity الذي ابتكره سميث غير متاح في متاجر التطبيقات حتى الآن.