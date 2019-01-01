دخلت التاريخ.. استئصال أكبر "كلى" في العالم

دخلت جراحة استئصال كَلى التاريخ، باعتبارها الأكبر حجمًا، عندما نجح فريق طبي هندي، في استخراج العضو الذي يزن 7.4 كيلو جرام.

ونجح أطباء في مستشفي سير جانجا في نيودلهي، في استئصال العضو الذي يوازى حجم طفلين حديثي الولادة، خلال ساعتين، لمريض بالغ من العمر 56 عامًا، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

عادة يتراوح وزن الكلية السليمة، ما بين 125 جم و170 جم لدى الرجال.

كان المريض يعاني من اضطراب وراثي، يسمى "مرض الكلى المتعدد الكيسات المهيمن السائد" (ADPKD)، والذي ترك الكلى مغطى بتكيسات، ويمكن مشاهدة تلك التكيسات، وهي مليئة بسوائل في كلتا الكليتين، ما تسبب في تضخمها، ويمكن أن يؤدى إلى فشل كامل للجهاز.

قال الدكتور ساشين كاثوريا، استشاري المسالك البولية: "حجم الكلية التي تم استئصالها مساحتها تصل إلى 32 × 21.8 سم، ما يجعلها أكبر كلية جرى إزالتها حتى الآن، على مستوى العالم".

وأضاف، أنه على الرغم من أن فحوصات ما قبل الجراحة، أظهرت وجود كلية متضخمة، إلا أننا لم نكن نتوقع أن تكون بهذا الحجم".

وتابع، أن وزن الكلى، كانت أثقل من كتاب جينيس للأرقام القياسية العالمي 2020، الذي يبلغ وزنه 4.25 كجم.

وقال المسعفون، إن المريض جاء إلى المستشفى، يعاني من آلام مبرحة بالمعدة، ويعاني من ضيق التنفس، ونزيف داخلي يهدد بالتهاب.

قال الدكتور كاتوريا: "كان المريض يعاني من نزيف داخلي وانتشار العدوى، بسبب وجود خراجات في كليته اليسرى، كما إن حالة المريض لم تستجب للمضادات الحيوية، ما دفع الأطباء، إلى اتخاذ قرار لإجراء عملية جراحية".