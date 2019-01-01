فيديو وصور.. باقة ورد هدية من يهودي إلى مسلمة محجبة "دافعت عن أسرته"

05:54 م | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
خلال لقاء أسماء الشويخ وعائلة الأب

خلال لقاء أسماء الشويخ وعائلة الأب

كتب: منى السعيد

أخبار متعلقة

مدير الحرم الإبراهيمي لـ"الوطن": الصهاينة نفذوا أكبر اعتداء على المصلين منذ 25 سنة

مدير الحرم الإبراهيمي لـ"الوطن": الصهاينة نفذوا أكبر اعتداء على المصلين منذ 25 سنة

مقتل وإصابة عدد من المدنيين في اعتداء تركي على مدينة رأس العين السورية

مقتل وإصابة عدد من المدنيين في اعتداء تركي على مدينة رأس العين السورية

سلام: التوافق على الحكومة اللبنانية قبل تسمية رئيسها اعتداء على الدستور

سلام: التوافق على الحكومة اللبنانية قبل تسمية رئيسها اعتداء على الدستور

اعتداء على امرأة حامل في أستراليا بهجوم يندرج في إطار "كراهية الإسلام"

اعتداء على امرأة حامل في أستراليا بهجوم يندرج في إطار "كراهية الإسلام"

وقفت امرأة محجبة، تدافع عن أسرة يهودية، تعرضت لإساءات معادية للسامية، في إحدى محطات مترو أنقاف شمال لندن، وحاز هذا "الموقف" على إعجاب الكثيرين في بريطانيا، ما دفع الأب اليهودي، لمقابلة المسلمة التي دافعت عن عائلته.

والتقى الرجل اليهودي بالمرأة المسلمة "أسماء شويخ"، التي دافعت بشجاعة عن أسرته، وواجهت المعتدي، وفقًا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

قال الأب، إنه كان في إحدى محطات المترو، مع زوجته وأطفاله، عندما اقترب منهم رجل و"سألهم إن كانوا يهودًا"، وعندما وجد إن الإجابة "نعم"، أطلق الرجل البالغ من العمر 35 عامًا من لندن، سيلًا من الإساءات إلى الأسرة، وصرخ قائلاً "إن اليهود هم من بدأوا تجارة الرقيق"، وكانوا من "كنيس الشيطان".

قال الأب اليهودي –رفض ذكر اسمه- إنهم "ممتنون للغاية"، للسيدة "شويخ"، للتدخل والدفاع عن الأسرة، وأرادوا شكرها بشكل شخصي.

وقالت "شويخ"، إن الأسرة اليهودية جاءت، وأعطوها زهور جميلة، كما إنهم جلسوا وتناولوا القهوة، وتحدثوا عن خلفياتهم الثقافية، والتجارب التى مر بها، وعلقت قائلة: "كان اللقاء لطيف وجميل، وسنبقي على اتصال".

وأضاف الأب اليهودي، أنه خلال الاعتداء كان مرتبك، وكان مستعدًا للتعليقات السلبية بعد سؤال المعتدي عن ما هي ديانته، لكنه لم يكن مستعد لسماع إهانات لديانته.

وعلق قائلًا: "الشيء الوحيد الذي كنت أفكر فيه، هو سلامة أطفالي وكان أفضل تصرف هو كبح نفسي، ومحاولة حث الأولاد على تجاهل الموقف".

وكان فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهده ملايين المرات عبر الانترنت، عندما وجه شخص معادي للسامية، كلمات بذيئة للولدين الصغيرين.

وأضاف: نحن ممتنون للغاية للسيدة المسلمة، التي ترتدي الحجاب، التى دافعت عن عائلتي، "وأنه بدون تدخلها وإلهائها لهذا الشخص، لكان استمر في إساءة المعاملة، التى كانت يمكن أن تتصاعد إلى العنف البدني".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

أضرار عدة لأكياس تخزين الطعام.. و"القومي للتغذية": ارجعوا لـ"النملية"

أضرار عدة لأكياس تخزين الطعام.. و"القومي للتغذية": ارجعوا لـ"النملية"

كيف يمكن حفظ الأطعمة، وخطورة استخدام أكياس وعلب البلاستيك في التخزين بالثلاجة..
في رأي الدين.. لهذه الأسباب يزورنا الأموات في المنام

في رأي الدين.. لهذه الأسباب يزورنا الأموات في المنام

يتساءل البعض عن سبب ظهور الميت في المنام، وشرح شيخ الأزهري هذا الأمر.
قبل العاصفة الترابية.. تحذيرات ونصائح مهمة من الأرصاد لمرضى الصدر

قبل العاصفة الترابية.. تحذيرات ونصائح مهمة من الأرصاد لمرضى الصدر

وعن تعامل مرضى الحساسية مع طبيعة الجو خلال يومي الإثنين والثلاثاء، هناك عدد من الإجراءات الوقائية
"خد بالك من قعدتك".. 8 أشكال للجلوس تحدد شخصيتك ومستواك المادي

"خد بالك من قعدتك".. 8 أشكال للجلوس تحدد شخصيتك ومستواك المادي

هناك 8 أوضاع أساسية للجلوس: التمدد، ثني الرجلين تحت الجسم، حضن الوسادة، حضن الركبتين، مد الرجلين، الجلوس على حافة المقعد، أو في نهاية الأريكة، أو على الأرض
منها معرفة من تجاهل طلب صداقتك أو حذفه.. 5 خدع خفية في فيسبوك

منها معرفة من تجاهل طلب صداقتك أو حذفه.. 5 خدع خفية في فيسبوك

نستعرض مجموعة من الخدع والمميزات السرية الموجودة داخل تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.