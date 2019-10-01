كيف يمكن للهواتف الذكية أن تتنبأ بالحالة الصحية؟

11:43 ص | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الهواتف الذكية والتنبأ بصحة الأطفال

الهواتف الذكية والتنبأ بصحة الأطفال

كتب: أ ش أ

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توصل فريق من الباحثين إلى أن الهواتف الذكية يمكنها أن تقوم بمسح المشيمة بعد الولادة وإنتاج تقارير دقيقة وآلية وشبه فورية للتنبؤ بصحة الأم والطفل.

وقالت الدكتورة أليسون جيرناند، أستاذ مساعد في علوم التغذية بكلية "الصحة والتنمية البشرية" في ولاية "بنسلفانيا" الأمريكية " إن المشيمة تدفع كل شيء إلى الحمل بالنسبة للأم والطفل، لكننا نفتقد بيانات مشيمة عن 95% من الولادات على مستوى العالم".

وتستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تنتظر براءة الاختراع، تحليل صورة من كل جوانب المشيمة بعد الولادة، ثم تقوم بإصدار تقرير يحتوي على معلومات مهمة قد تؤثر على الرعاية السريرية للأم والطفل، مثل ما إذا كان الجنين يحصل على كمية كافية من الأكسجين في الرحم أو أن هناك خطر العدوى أو النزيف.

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