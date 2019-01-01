ما ذنب الأموات؟.. أعمال سحرية وطلاسم تملأ المقابر في المحافظات

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة أعمال تنظيف وتطهير المقابر من الأعمال السحرية والتي كشفت عن مفاجأت لجرأة أشخاص على انتهاك حرمات القبور ووضع أوراق وعظام وأقمشة عليها طلاسم وكتابات غير مفهومة.

حملات عدة شهدتها محافظات مصرية من أقاصي الصعيد للوجه البحري أسفرت عن مفاجآت وجدوها في المقابر نرصدها لكم كما يلي:

الصعيد

"نظفوا مقابركم.. الأموات بريئة من الأعمال السحرية".. حملة أطلقها شباب قرية "أبو مناع" بحري بمركز دشنا في قنا، لتنظيف قبور الموتى داخل الجبانات الصحراوية من أعمال الشعوذة والسحر التي فعلها أشخاص ضد آخرين على خلاف معهم في القرية وغيرها من القرى.

بالصور "طلاسم ودم حيض وسكين".. تفاصيل اكتشاف "أعمال سحرية" بمقابر "أبو مناع" بقنا

وأشار إلى أن من أبرز الأعمال التي وجدوها في القبور، عمل لأسرة كاملة بغرض تعطيل أعمالهم كان مربوطا بصورهم في قالب طوب ومدفونا في أحد المقابر في مركز أبوتشت، وأعمال طلاسمها على عظام بشرية، وعظام مواشي يطلق عليه "لوحة الكتف"، وأقمشة وصور شخصية وخصلات شعر وأحجبة، كل بفعل السحرة والدجالين.

تعويذة بـ5 آلاف وطلاسم على عظام.. مبادرة لتنظيف المقابر تكشف حيل الدجالين بالصعيد

"جلابية حريمي أو عباية ذات لون أسود لا تظهر عليها علامات التآكل أو القدم، اعتلاها أتربة بسيطة ومجموعة من الأحجار الصغيرة، بداية عثور حملة القرية على الأعمال، يبدو أنه عمل من سيدة ضد سيدة وهيتم إبطال مفعوله وحله"، بحسب الشيخ سامي رمضان، أحد المشاركين في حملة تطهير القبور من أعمال السحر والشعوذة، ومعالج على حد وصفه "حملتنا ابتغاء لوجه الله، للقضاء على السحر والشعوذة الذي يقوم به ضعاف النفوس والمرضى من المشعوذين، الذين يستغلون بعض المرضى وأهاليهم، ويحصلون منهم على أموال طائلة، فهناك من يقوم بأعمال تهدف إلى تفريق الأزواج والأقارب، والمخطوبة، والناجح، ولكل مشعوذ طريقته الخاصة في السحر، لكن أغلبهم يعتمد على ملابس الشخص المراد إيذاؤه والتي تحوي عرقه، ويقوم المشعوذ باستخدام مواد بها رش، من تركيبة معينة تحمل نجاسة أو دماء حيض، ثم يلقونها في مكان مهجور في المقابر أو المياه أو غيرها من الأماكن.

ملابس مسحورة وطلاسم.. حصيلة ساعة لتطهير مقابر قرية من السحر ببني سويف

الدقهلية

"وجدنا 4 أعمال سحرية داخل جمجمة، وأخرى مكتوبة على عظام بعض الحيوانات والعرائس، وشعر ملفوف على مسمار بطريقة غريبة".. هكذا أكد محمد البكرى، موظف، أحد الأهالى الذين أطلقوا حملة لتطهير مقابر "السنبلاوين" بمحافظة الدقهلية من أعمال "السحر والشعوذة".

حملة شعبية لتطهير مقابر "السنبلاوين" من "التعاويذ وأعمال السحر"

تتصاعد أصوات قراءة سورتي المعوذتين من داخل مقابر مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم، كلما عثروا على عمل أو سحر مدفون داخل المقابر المفتوحة، في حملة "تطهير المقابر من أعمال السحرة" والتي تبناها عدد من أهالي المدينة، وسط مشاركة كبيرة من المواطنين.

حملة شعبية لتطهير مقابر السنبلاوين من "السحر والشعوذة" بالدقهلية

خلال تشييع الأموات إلى مثواهم الأخير، فوجئ سكان قرية بداوي بمحافظة الدقهلية في الفترة الأخيرة، وجود تكدس ملحوظ لأكوام القمامة أمام المقابر وأعلاها، الأمر الذي دفع العديد من سكانها لتبني مبادرة "فرحوا موتاكم"، لتجميل منطقة المقابر بتشجيرها وتمهيد الطريق وانتشال القمامة.

بالصور شعر وبيض متفحم.. مقابر الدقهلية مأوى السحر والشعوذة

القليوبية

أعلنت مجموعة من شباب مدينة بنها، تدشين حملة لتطهير مقابر المدينة بـ"الشموت" من أعمال السحر ومظاهر الدجل والشعوذة دون مراعاة لحرمة الموتى وغياب الوازع الديني، بجانب مواجهة ظاهرة المقابر المفتوحه مما جعلها مأوى لهذه الأعمال.

بعد انتشارها في مقابر المدينة.. حملة في بنها للتفتيش عن أعمال السحر

وقال أحد الشباب المشاركين في حملة تنظيف المقابر بقرية كفر منصور، إنه تم العثور على 25 عملا، لافتا إلى أنه سوف يتم حملة أخرى يوم الجمعة المقبل نظرا لكبر مساحة مقابر القرية.

صور.. أعمال سحر وملابس ممزقة في حملة لتطهير المقابر بالقليوبية

وأوضح عزازي، لـ"الوطن"، "وجدنا كفنا على قالب طوب، وشمع عليه صليب وعظام رأس قرموط سمك، وعظم لوحة الكتف، ونبات شكله غريب ملفوف بشكل معين، وجريد نخل بالزعف مربوط بقماش معين، وثلاث جماجم بشرية، وجمجمة ماعز، وأوراق عليها طلاسم غير مفهومة".

"طلاسم وجماجم بشرية".. حملة لتطهير المقابر من الأعمال السفلية بالقناطر

عثر العشرات من شباب قرية أجهور الكبرى بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم، على طلاسم وأعمال سحر وأحجبة بالأسماء خلال حملة تطهير لمقابر القرية من أعمال السحر والشعوذة، ووجد الشباب أكفانا وأوراقا مكتوبا فيها أسماء وصور لبعض الأهالي الغرض منها تحقيق الطلاق والتفرقة بين الأهالي والمرض والكسل والجنون.

العثور على أعمال سحر وأحجبة بالأسماء في حملة لتطهير مقابر قرية أجهور

الجيزة

لم يبالِ "غنيم" حينها بما قاله شيوخ قريته، واتفق مع بعض جيرانه على تنظيفها بأنفسهم، فكان كلما مد يده ناحية أى مقبرة يعثر فيها على أعمال سحرية، وملابس مكتوب عليها أسماء أشخاص من القرية، ليجمع فى المرة الأولى أكثر من 40 عملاً مختلفاً: "كنا شايفين إننا بنعمل خير واللى معاه ربنا ما بيخافش، بقينا نحفر جنب أى مقبرة، لأننا ما كناش نعرف الأماكن فين بالظبط، لحد ما طلعنا أعمال كتيرة، وبدأنا نفكها بنفسنا فى ميه وملح".

فيديو تطهير مقابر أبو صير من السحر.. والمحصلة: "طلاسم وقطع ملابس وبقايا شعر"

الإسماعيلية

وزعم أحمد جبر، قائد الحملة، خروج قطا أسود اللون من المقابر ومعه ثعبان كبير الحجم، وتقاتلا لأكثر من نصف ساعة حتى قتلا بعضهما، وسط ذهول الشباب الذين وقفوا لمشاهدة المعركة.

ونشر جبر، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" صورة للقط والثعبان، معلقا: "اليوم أثناء تنظيف مقابر التل الكبير وإخراج الأسحار أيضا منها، خرج هذا القط الأسود الضخم من وسط المقابر ومعه الثعبان، ليتصارعا بالخارج أكثر من 30 دقيقة، ويقتلان بعضهما البعض، وسط ذهول شباب الحملة".

طلاسم ومعركة بين قط وثعبان.. شباب ينظمون حملة لتطهير مقابر التل الكبير