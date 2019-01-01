صور.. الطفلة بيري تحصد لقب بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات

الطفلة بيري محمد عباس
استطاعت الطفلة بيري محمد عباس، ذات الخمسة أعوام، وفي أول مشاركة لها بمنافسات لعبة الجمباز، أن تحصد لقب بطولة الجمهورية تحت 6 سنوات.
ولعبت الطفلة بيري ممثلة نادي اتحاد الشرطة ببطولة الجمهورية والتي استمرت منافساتها على مدار 3 أيام بنادي المقاولون العرب.
وخاضت بيري وزميلاتها من لاعبات نادي اتحاد الشرطة المنافسات بالجمباز الإيقاعي والحركي بيطولة الجمهورية تحت إشراف وتوجيه مدربتهم هناء السيد.
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