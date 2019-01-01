صور.. الطفلة بيري تحصد لقب بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات

07:46 ص | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الطفلة بيري محمد عباس

الطفلة بيري محمد عباس

كتب: نرمين عفيفي

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استطاعت الطفلة بيري محمد عباس، ذات الخمسة أعوام، وفي أول مشاركة لها بمنافسات لعبة الجمباز، أن تحصد لقب بطولة الجمهورية تحت 6 سنوات.

ولعبت الطفلة بيري ممثلة نادي اتحاد الشرطة ببطولة الجمهورية والتي استمرت منافساتها على مدار 3 أيام بنادي المقاولون العرب.

وخاضت بيري وزميلاتها من لاعبات نادي اتحاد الشرطة المنافسات بالجمباز الإيقاعي والحركي بيطولة الجمهورية تحت إشراف وتوجيه مدربتهم هناء السيد.

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