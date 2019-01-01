صور.. الطفلة بيري تحصد لقب بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات

"خد بالك من قعدتك".. 8 أشكال للجلوس تحدد شخصيتك ومستواك المادي

هناك 8 أوضاع أساسية للجلوس: التمدد، ثني الرجلين تحت الجسم، حضن الوسادة، حضن الركبتين، مد الرجلين، الجلوس على حافة المقعد، أو في نهاية الأريكة، أو على الأرض