"الشياطين لا تسكن الخرابات".. 400 عمل سحر مدفون بمقابر قرية مصرية

02:00 ص | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
سحر في المقابر

سحر في المقابر

كتب: أحمد حامد دياب

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عرضت الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" تقريرًا عن اكتشاف 400 عمل سحر مدفون في مقابر أحد القرى.

ويظهر في التقرير -الذي نوهت إدارة البرنامج أنها غير موافقة على المحتوى الموجود فيه- بعض الأشخاص الذين يتحدثوا عن قيامهم بحملة لجمع الأعمال السحرية المدفونة في المقابر.

وبحسب التقرير فإن هؤلاء تمكنوا من إخراج 400 عمل سحري منهم 27 عمل أثناء تصوير التقرير.

الداعية الشيخ خالد الجندي علق على محتوى الفيديو متسائلًا: "هي القبور مكان ملائكة ولا مكان شياطين؟" مشيرًا إلى أن الشياطين لا توجد في المقابر ولا يوجد دليل في الكتاب أو السنة على وجود الشياطين في المقابر.

وأكد الجندي أن الشيطان لا يتواجد في الأماكن الخربة: "الشيطان يتواجد في الأماكن الخربة ليه ده الشيطان يقعد في القصور والفلل والمنتجعات ويهيص ويهيص".

وأكد الجندي أن مسألة السحر غير معقولة وغير مقبولة، مضيفًا: "مفيش شيء اسمه سحر ولا تصدقوا هذه التراهات والأكاذيب ودي ناس بتضحك على ناس عشان تبتز ناس".

وأشار الجندي إلى أننا فقدنا الأمن الاجتماعي وأصبحنا نعاني من الاعتداء على الأعراض وسلب الأموال بسبب السحر، مشددًا على أن المصريين ينفقون 11 مليار جنيه على السحر وأن مواطني الدول العربية ينفقون 5 مليار دولار على أعمال السحر.

 

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