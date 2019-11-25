تحمي من اختراق حسابك.. خاصية جديدة في "تويتر" طال انتظارها

يبدو أن منصة التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة "تويتر"، ستطلق ميزة جديدة، تحمي حسابكم الشخصي من الاختراق، من خلال تتبع "تغير نمط" كتابة التغريدات.

وأعلن حساب "تويتر الشرق الأوسط"، إطلاق هذه الميزة تحت شعار حملة "تويتر السلامة"، من أجل حماية خصوصية، وحسابات المستخدمين من عمليات التلاعب أو التجسس أو القرصنة، وفقا لوكالة "سبوتنك".

نسعى لتوفير بيئة تُشعر الجميع بالأمان عند مساهمتهم في المحادثات على تويتر. وتعد الحسابات المزعجة، والمعروفة أحياناً بالبوت، وسيلة للتلاعب أو تعطيل تجربة الآخرين. لذلك أنشأنا سلسلة من مقاطع الفيديو لتوضيح قوانينا وإلقاء الضوء على جهودنا لتصدي السلوكيات المزعجة #حملة_تويتر_للسلامة — Twitter MENA (@TwitterMENA) November 25, 2019

وأضاف الحساب، أنه تم تطبيق منظومة خوارزمية جديدة، تتابع نمط كتابة التغريدات، وفي حالة تغيرها، فأنه يطلب من المستخدم، إعادة التأكيد إلى حسابه، للتأكد من أنه هو فعليا من يكتب التغريدات، وليس "هاكرز" أو "مخترق للبيانات".

وتعتمد الخوارزمية الجديدة، على "تكنولوجيا الاستبقاية"، التي يتم من خلالها تحديد المحتوى، الذي يحتاج إلى المراجعة، حتى يمكن التصدي للحسابات المخترقة.

وستمنع الآلية الجديدة في تويتر، أي تلاعب في التغريدات على المنصة زومعالجة مجموعة كبيرة من السلوكيات.

كما ستحدد الخوارزميات الجديدة على تويتر، عدد التغريدات ذات الصلة بالمستخدم، وتحديد أكثر الموضوعات المتداولة المهمة بالنسبة له.

وأتمت "تويتر" في بيانها، قائلة: "تضمن قوانينا إمكانية مشاركة الجميع في المحادثات العامة بكل حرية وأمان".