تحمي من اختراق حسابك.. خاصية جديدة في "تويتر" طال انتظارها

06:41 م | الإثنين 25 نوفمبر 2019
"تغير نمط" خاصية جديدة تمنع اختراق حسابات تويتر

"تغير نمط" خاصية جديدة تمنع اختراق حسابات تويتر

كتب: الوطن

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يبدو أن منصة التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة "تويتر"، ستطلق ميزة جديدة، تحمي حسابكم الشخصي من الاختراق، من خلال تتبع "تغير نمط" كتابة التغريدات.

وأعلن حساب "تويتر الشرق الأوسط"، إطلاق هذه الميزة تحت شعار حملة "تويتر السلامة"، من أجل حماية خصوصية، وحسابات المستخدمين من عمليات التلاعب أو التجسس أو القرصنة، وفقا لوكالة "سبوتنك".

وأضاف الحساب، أنه تم تطبيق منظومة خوارزمية جديدة، تتابع نمط كتابة التغريدات، وفي حالة تغيرها، فأنه يطلب من المستخدم، إعادة التأكيد إلى حسابه، للتأكد من أنه هو فعليا من يكتب التغريدات، وليس "هاكرز" أو "مخترق للبيانات".

وتعتمد الخوارزمية الجديدة، على "تكنولوجيا الاستبقاية"، التي يتم من خلالها تحديد المحتوى، الذي يحتاج إلى المراجعة، حتى يمكن التصدي للحسابات المخترقة.

وستمنع الآلية الجديدة في تويتر، أي تلاعب في التغريدات على المنصة زومعالجة مجموعة كبيرة من السلوكيات.

كما ستحدد الخوارزميات الجديدة على تويتر، عدد التغريدات ذات الصلة بالمستخدم، وتحديد أكثر الموضوعات المتداولة المهمة بالنسبة له.

وأتمت "تويتر" في بيانها، قائلة: "تضمن قوانينا إمكانية مشاركة الجميع في المحادثات العامة بكل حرية وأمان".

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