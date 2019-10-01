2.5 مليون شخص سافروا بين الصين وأفريقيا العام الماضي

11:06 ص | الأحد 24 نوفمبر 2019
2.5 مليون شخص سافروا بين الصين وأفريقيا العام الماضي

2.5 مليون شخص سافروا بين الصين وأفريقيا العام الماضي

كتب: (أ.ش.أ)

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كشفت مؤسسة "OAG" العالمية المتخصصة في مجال السفر والطيران أن عدد المسافرين بين الصين ودول أفريقيا جنوب الصحراء سجل نموا كبيرا في عام 2018، حيث نقلت شركات الطيران نحو 2.5 مليون مسافر مقارنة بنحو 2.3 مليون مسافر عام 2017.

وأوضحت المؤسسة التي تتخذ من العاصمة البريطانية "لندن" مقرا لها، أن هذا الرقم المرتفع لأعداد المسافرين عززه وجود ما يقرب من 10 آلاف شركة صينية في قارة أفريقيا، وأكثر من مليون من رعايا الصين بالقارة السمراء، إضافة إلى 800 ألف سائح يزورون أفريقيا سنويا.

6 مدن صينية ترتبط مع أفريقيا بخطوط جوية مباشرة

وأشارت المؤسسة، في بيان أصدرته اليوم، إلى أن 6 مدن صينية ترتبط مع أفريقيا بخطوط جوية مباشرة وهذه المدن هي: قوانتشو وبكين وشنجهاي وشينزين وتشنجدو وتشانجشا ، كما عبر نحو 867 ألف راكب "صيني وأفريقي" العام الماضي مطار قوانتشو مقابل 741 ألفا لمطار بكين، و569 ألفا لمطار شنجهاي.

واستحوذت الخطوط الجوية الإثيوبية، على نصيب الأسد من نقل المسافرين بين دول أفريقيا جنوب الصحراء والصين حيث نقلت نحو 589 ألف راكب مقابل 423 ألفا لطيران الإمارات و94 ألفا لطيران الاتحاد و77 ألفا للخطوط الجوية الفرنسية "آير فرانس"، أما باقي شركات الطيران العاملة في أفريقيا فقد استحوذت على نسبة 27% من عمليات نقل المسافرين بين الصين وأفريقيا.

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