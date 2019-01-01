دواء جديد لمكافحة السل بتقنية الذكاء الاصطناعي

لجأ علماء أمريكيون إلى استغلال الذكاء الاصطناعي في تطوير أداة برمجية، من المحتمل أن تساعد في إنشاء علاجات أكثر فعالية لمكافحة مرض السل .

وقال الدكتور سريرام تشاندراسيكاران أستاذ مساعد في الهندسة الطبية الحيوية في جامعة (واشنطن)، "قد تحل التقنية الجديدة محل نظام التجربة والخطأ التقليدي لتطوير العقاقير البطيء والمكلف نسبيًا".

لقد أظهرت أداة البرنامج، التي يطلق عليها اسم "إنديجو"(INDIGO)، اختصارًا للتفاعلات الدوائية باستخدام علم الجينوم وعلم التشريح الكيميائي، حيث يمكن تضخيم فاعلية أدوية السل عند تعاونها مع مضادات الذهان أو مضادات الملاريا.

وأوضح تشاندراسيكاران "يمكن لهذه الأداة أن تتنبأ بدقة بنشاط مجموعات الأدوية، بما في ذلك التآزر حيث يكون نشاط المجموعة أكبر من مجموع الأدوية الفردية.. كما أنه يتنبأ بدقة بالتنافر بين الأدوية، حيث يكون نشاط المجموعة أقل وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يحدد أيضًا الجينات التي تتحكم في استجابات الدواء".

وأظهرت الأبحاث الأولية أنه من بين التوليفات الدوائية التي أظهرت تقنية "إنديجو" قوة فعاليتها ضد مرض السل، مزيج من 5 أدوية فعالة ضد مرض السل، وهي "باديكويلين"، "كلوفازين"، ريفامبيسين"، "كلاريثروميسين" بالإضافة إلى عقار (P218) المضاد للسل.