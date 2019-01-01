"هدايا المنافسين في السبت الكروي" تنقذ كبار أوروبا.. منهم ريال مدريد

شهدت مباريات الأمس، الشهيرة لدى عشاق الساحرة المستديرة بيوم "السبت الكروي"، نظرًا لكثرة المواجهات النارية التي تلعب خلاله، إثارة كبيرة في أحداثه التي خطفت الأنظار وكان أبرزها الهدايا التي قدمها المنافسون لكبار الأندية الأوربية المتمثلة في "ريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، وليفربول"، والتي ساهمت في حصولهم على نقاط المباراة.

ديبورتيفو ليجانيس يهدي الفوز لبرشلونة

حصل نادي برشلونة على أولى هدايا يوم السبت الكروي، حيث شهدت الدقيقة 79 هدف الفوز للبلوجرانا، بعد عرضية من ركلة ركنية اصطدمت بمدافع ليجانيس لتصل إلى التشيلي أرتورو فيدال، الذي لم يتوانى في إسكانها شباك أصحاب الأرض، قبل أن يلغي حكم المباراة الهدف بداعي التسلل إلا أنه عاد واحتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو التي أوضحت أن الكرة عادت من مدافع ليجانيس، لينتهي اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس في بطولة الدوري الإسباني، بفوز الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف.

ليفربول ضد كريستال بالاس

وتمكن نادي ليفربول من خطف ثاني هدايا يوم السبت، حين ارتبك دفاع كريستال بالاس إثر ركلة ركنية نفذها أرنولد، ليقدم مدافع بالاس هدية بإرجاع الكرة إلى المهاجم البرازيلي روبيرتو فرمينيو، داخل منطقة الجزاء، ليضع هدف الفوز للريدز بالدقيقة 85 لينتهي اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأمس ضمن بطولة الدوري الإنجليزي، بتفوق الليفر بنتيجة 2-1 في ظل تواجد الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء من أجل إراحته عقب عودته من إصابة في كاحل القدم.

مانشستر سيتي ضد تشيلسي

هدايا المنافسين يوم السبت الكروي لم تغفل نادي مانشستر سيتي، عندما نجح في إدراك هدف التعادل عن طريق نجمه البلجيكي كيفن دي بروين، بتسديدة قوية اصطدمت بمدافع البلوز لتغير اتجاهها وتسكن شباك كيبا حارس الفريق الضيف، قبل أن يدرك الجزائري رياض محرز الهدف الثاني، لينتهي اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأمس ضمن بطولة الدوري الإنجليزي، بتفوق السيتي بنتيجة 2-1.

ريال مدريد ضد سوسيداد

وحقق ريال مدريد الفوز بهدية ثمينة من مدافع سوسيداد، بعدما اصطدمت تسديدة قوية من فالفيردي بمدافع سوسيداد لتغير اتجاهها وتسكن شباك الضيوف في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

قبل أن يضيف مودريتش الهدف الثالث للميرنجي، لينتهي اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأمس ضمن بطولة الدوري الإسباني، بتفوق الملكي بنتيجة 3-1.