"مدير مدرسة لغى الحصة عشان ماتش".. أبرز مواقف "مجانين الكورة"

"كرة القدم عشق من الطفولة" جملة يرددها جميع محبي الساحرة المستديرة، ولكن البعض يطبق هذه المقولة على أرض الواقع بأفعاله، وهذا ما فعله مدير مدرسة بالسعودية، حيث قرر إلغاء الحصة السادسة، حتى يتمكن الطلاب من الاستمتاع بمشاهدة مباراة الهلال وأوراو، في إطار إياب نهائي كأس آسيا، المقرر انطلاقها ظهر اليوم الأحد.

ورصدت الكاميرات قرار مدير المدرسة ليشهد انتشارا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بين مؤيد لهذا الإجراء نظرًا لأن فيه حكمة ومنفعة تتمثل في تشجيع الطلاب على حضور الحصص الدراسية يوم المباراة وعدم الغياب أو الهروب من المدرسة لمشاهدة هذا الحدث الرياضي الهام، بينما تساءل آخرون عن مدى مطابقة هذا القرار لصلاحيات مدير المدرسة الممنوحة له من قبل وزارة التعليم.

مدير مدرسة يعطي اجازة وقت مباراة الهلال pic.twitter.com/vm7jPXQmyT — ابومعن (@kTCdaQFgcTPwNby) November 21, 2019

لم تكن هذه اللقطة الأولى من نوعها التي تظهر مدى عشق البعض للساحرة المستديرة، حيث شهدت كرة القدم العديد من المواقف السابقة التي توضح مدى حب الجماهير لأنديتهم ومنتخبات بلادهم، وهو ما نرصده لكم في التقرير التالي.

مشجع يسير من جنوب أفريقيا إلى مصر ليدعم منتخب بلاده

خطف بوثا ماسيلا، مشجع جنوب أفريقي، أنظار العالم في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر في شهر يونيو الماضي، عندما حضر إلى مصر سيرا على الأقدام من جنوب أفريقيا لدعم منتخب بلاده، في رحله استغرقت أكثر من 6 أشهر.

وذكر المشجع، أنه اعتاد على فعل ذلك في العطلات، حيث قام ذات مرة بالسير أكثر من 4 آلاف كيلومتر في 3 أيام لحضور 4 مباريات في بلاد مختلفة.

مشجع يتبرع بـ42 الف دولار لمنتخب بلاده

وفي لافتة رائعة من "والتر ماجايا"، مشجع منتخب زيمبابوي، حين تبرع بمبلغ 42 ألف دولار لتغطية تكاليف رحلة منتخب بلاده إلى مالاوي، لخوض مباراتهم ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2017، كما وعد اللاعبين بالتكفل بجميع رواتبهم، لينقذ الفريق من كارثة الانسحاب من البطولة، خاصة عندما رفض اللاعبون السفر في البداية بداعي القلق من عدم الحصول على مستحقات المباراة من الاتحاد الوطني الذي يعاني صعوبات مالية، حسبما ذكرته صحيفة "هيرالد" في زيمبابوي.

مشجع سعودي يذبح 10جمال بعد فوز فريقه المفضل

وفي عام 2011، قام محمد الجعيد، مشجع نادي أهلي جدة السعودي بذبح 10 جمال أمام مقر النادي، وتوزيع لحومها على العاملين والجماهير بعد فوز "الراقي" بكأس خادم الحرمين الشريفين أمام غريمه الاتحاد، وقال المشجع حينها "ما قمت به وفاءً لوعدي قبل المباراة بذبح 10 جمال في حالة الفوز، وكان لابد من تنفيذه حبًا في النادي الذي أسعدنا ببطولة غالية وثمينة"، وفقًا لما نقلته صحيفة "الرياض" السعودية.

مشجع أرجنتيني يدعم فريقه بجمجمة جده

وفي واقعة غريبة بالدوري الأرجنتيني، خطف "جابرييل أراندا" أنظار الجميع، بالاحتفال بجمجمة جده، في تتويج فريقه "راسينج كلوب" بلقب الدوري للموسم الماضي، بعد تعادله مع فريق "تيجري"، بهدف لكل منهما، في إطار منافسات الجولة قبل الأخيرة.

وكشف "أراندا" في تصريحاته الإعلامية لمحطة "تي إن تي سبورتس" الأرجنتينية عقب المباراة، أنه يعتبر الجمجمة "فأل حسن"، لذلك قرر جلبها إلى ملعب المباراة ويجوب بها شوارع العاصمة الأرجنتينية "بويس آيرس".