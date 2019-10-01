بـ"الزلومة".. فيل يقتل مزارعا هنديا بطريقة وحشية

02:31 ص | الأحد 24 نوفمبر 2019
تتسم الأفيال بطبع متقلب وحجم هائل.

تتسم الأفيال بطبع متقلب وحجم هائل.

كتب: شريف محمد فريد

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توفي مزارع هندي بعدما تعرض للهجوم من فيل أثناء حراسته لحقل قصب السكر الخاص به، حيث مات متأثراً بإصاباته أثناء نقله إلى المستشفى المحلي، مساء الخميس الماضي.

كان "شامان سينغ"، البالغ من العمر 35 عاماً، يحرس حقله المزروع بقصب السكر، بصحبة صديق له، مساء الخميس الماضي، وذلك خوفاً على المحصول من الأفيال، التي تحب التهام كميات ضخمة من قصب السكر، وتسبب خسائر مادية فادحة للمزارعين، وفقاً لما نشرته صحيفة "Times of India" على موقعها الإلكتروني.

حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً، عند حدود الحقل الواقع في منطقة "بريم ناجار" بمدينة "بيجنور" بولاية "أوتار برادش" الهندية، ظهر الفيل المقتحم، الذي حاول المزارع وصديقه أن يخيفاه، ولكن محاولتهما أسفرت عن إصابة الفيل بحالة هياج، وضريه لـ"شامان" بخرطومه بقوة، لتلقيه أرضاً على بعد عدة أمتار، مصاب بكسور عديدة، بينما تمكن صديقه من الجري والفرار.

قال صديق المزارع الفقيد، إنه هرع لتوه ليخبر أهل القرية بالحادث، وقد أبلغ أهل القرية بدورهم ممثلي هيئة الغابات في المقاطعة، كما تجمعوا بأعداد كبيرة في منطقة الهجوم، وأخذوا يضربون بالطبول بقوة، ليخيفوا الأفيال ويبعدونها عن منطقة المزارع.

وصرح متحدث باسم قسم "نجيب آباد" لشئون الغابات أنهم يحققون في أقوال صديق المزارع المتوفى، وأنهم أرسلوا جثمان المزارع ليتم تشريحه وتحديد سبب الوفاة، للوقوف على مدى صحة أقوال صديقه، بينما تجمع المزارعون وذويهم أمام مكتب هيئة الغابات، للمطالبة ببناء أسوار حول مزارعهم، لحمايتهم من الأفيال العدوانية.

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