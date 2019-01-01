فنانون يتحدثون عن "جدعنة" محمد هنيدي: "صاحب صاحبه"

خاض الفنان محمد هنيدي، خلال مشوار فني تجاوز الربع قرن، العديد من التجارب الفنية، تعددت بين أعمال سينمائية، درامية، ومسرحية، وأصبحت علامة من علامات السينما المصرية، منها "إسماعلية رايح جاى، صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وغيرها، فضلا عن علاقته الطيبة بزملاء مهنته، سواء على الصعيد العملي أو الصعيد الشخصي.

ونشر مؤخرًا "هنيدي"، عبر صفحته الرسمية، على موقع الصور الشهير "انستجرام"، صورة، وعلق عليها، أنها قبل خضوعه لجراحة استمرت 5 ساعات، وانهالت الدعوات من زملائه في الوسط الفني، ومن جمهوره.

وتستعرض "الوطن"، مواقف يرويها زملائه الفنانين عن النجم محمد هنيدي، "صاحب صاحبه"، كما ينادوه زملائه بالوسط الفني.

هالة فاخر .. هنيدي "حتة مني"

كشفت هالة فاخر، أنها تنادي هنيدي باسم "ديدي"، لأنه صديقها، وتحب "تدلعه" طول الوقت، منذ بداياته في العمل الفني وليس الآن، جاء ذلك خلال برنامج "The Comedy"، الذي كان يذاع على قناة الحياة عام 2016.

وأضافت "فاخر"، أنها لا يمكنها التحدث عن هنيدي، لأنه "حته منها"، وبدأت مشاهدته منذ بدايته، ورغم شهرته ونجوميته، لم يصاب بـ"الغرور"، ولكنه يعطي فرصة لنجوم الجيل الجديد للظهور.

أحمد السقا: حافظ على أصدقاءك الحقيقيين

بدأت صداقة الفنانان أحمد السقا ومحمد هنيدي، منذ أكثر من 20 عامًا، وكانت بدايتهم الفنية معًا، وفي محاولة لإعراب الأول عن عرفانه لصديقه "هنيدي"، نشر صورة عبر حسابه على "فيس بوك"، وعلق عليها "حافظ دائمًا على أصدقاءك الحقيقيين.. دائما ستجدهم السند بعد الله عز وجل".

وكانت الصورة تشمل أحمد السقاء وزوجته، ومحمد هنيدي وزوجته، وصورة حديثة لهم في مهرجان الجونة السينمائي الثالث".

ولم يكن هذا الموقف الأول الذي يعبر خلاله السقا عن صداقته للفنان هنيدي، بل سبقها مشهد أخر أبكى جميع الحضور في المهرجان، "صاحب صاحبه.. محمد هنيدي".

عندما قدم أحمد السقا، جائزة الإنجاز الإبداعي عن مجمل أعمال الفنان محمد هنيدي.

قال خلال كلمته، في مهرجان الجونة في دورته الثالثة، "تطور بشدة، وأنا موجود لسببين، أولا دعوتي دي تشريف، السبب الثاني مش هقوله إلا بعد صعود المهندس نجيب ساويرس على المسرح".

وأضاف عندما صعد هنيدي إلى المسرح: "رأس الحربة اللى عبر وعدى ورائه جيل كامل"، "ليا الشرف أنى اقدم درع التكريم لأخويا وصحبي وحبيبي وعشرة عمرى بجد.. محمد هنيدي".

علاء مرسي عن محمد هنيدي.. مفتاح ظهور نجومية جيلنا

وقال الفنان علاء مرسي في برنامج "مساء DMC"، "جيلنا مكانش ليه إلا ربنا، وكنا مضطرين نروح نعمل دور هنا أو هنا، إلى أن أعطى الله مفتاح هذا الجيل لأخونا النجم محمد هنيدي، فيفتح الباب في أواخر التسعينات، فتح الباب لجيل من النجوم، وتغير منظومة العرض السينمائي أيضا".

وأضاف، إنه واجه العديد من الأزمات، لأنه واجه صعوبة في ترويج نفسه للمنتجين في مصر، ما جعله يلجأ إلى المسرح في دول الخليج، مؤكدًا أن هنيدي له مكانة خاصة في قلبه بين أصدقائه، لأنهم "بدأوا مشوارهم الفني مع بعض".

محمد فؤاد.. الجميع حذرني من محمد هنيدي لكنه أثبت أنه فنان كبير

تحدث المغني محمد فؤاد، خلال برنامج 90 دقيقة، الذي يذاع على قناة المحور في نوفمبر 2016، أنه تلقى تحذيرات من أصدقائه، بأن يشاركه الفنان محمد هنيدي بطولة فيلم "إسماعلية رايح جاى"، بسبب نجوميته.

وأضاف، "أنه رغم التحذيرات إلا أنهما عملا معًا، ووجد فيه الأخ والصديق، فأنت تشعر بأنك تتعامل مع أخوك بيساعد كمان".