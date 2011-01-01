من الأهلي للبرازيل.. لاعبون نفذوا ركلات جزاء بطريقة كوميدية (فيديو)

09:45 م | السبت 23 نوفمبر 2019
فيديو.. منهم الأهلي والبرازيل.. لاعبين نفذوا ركلات جزاء بطريقة كوميدية

فيديو.. منهم الأهلي والبرازيل.. لاعبين نفذوا ركلات جزاء بطريقة كوميدية

كتب: حسن شحاتة

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شهدت الملاعب البرازيلية لقطة طريفة، عندما قام كيكيا أوليفيرا، لاعب نادي "بايساندو" بتسديد ركلة جزاء كوميدية، تسببت في خسارة فريقه أمام نظيره "كويابا"، في نهائي بطولة "كأس فيردي" البرازيلية.

وأهدر كيكيا أوليفيرا، ركلة الجزاء الخامسة لفريقه بطريقة كوميدية، والتي كانت كفيلة بحصد لقب البطولة، بسبب إضاعة المنافس لإحدى ركلاته، ليقدم لاعب بايساندو، هدية ثمينة لفريق كويابا، حيث نجح الأخير في تحقيق اللقب بعدما أضاع نادي بايساندو ركلة جزاء أخرى.

وشهد الفيديو انتشارا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداوله على موقع الفيديوهات "يوتيوب" يوم 20 نوفمبر الجاري، والذي ظهر خلاله "كيكا" يتراجع كثيرا إلى الخلف استعدادا لتنفيذ ركلة الجزاء، وعند إطلاق حكم اللقاء صافرته، بدأ اللاعب بالتقدم ببطأ باتجاه الكرة بشكل غير طبيعي، وعند وصوله إلى الكرة تراجع مجددا خطوة إلى الخلف، وعاد ليسددها بطريقة غريبة خارج المرمى.

ولم تكن هذه اللقطة الكوميدية الأولى في طريقة تسديد لاعب لركلة جزاء، بل سبقها العديد من التسديدات الغريبة من لاعبين في كل أنحاء العالم، وكان من بينهم لاعب الأهلي السابق أمير سعيود، ونرصد لكم أبرز ركلات الجزاء الكوميدية في السطور التالية.

ركلة جزاء أمير سعيود

أهدر الجزائري أمير سعيود، لاعب الأهلي السابق ركلة جزاء بطريقة كوميدية أثارت سخرية الجماهير، وغضب المدرب البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للمارد الأحمر، حيث سقط اللاعب أثناء تسديدة لركلة الجزاء ليركل الكرة ضعيفة في يد حارس نادي كيما أسوان، وذلك في بطولة كأس مصر عام 2011، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم القلعة الحمراء بنتيجة 4-0.

ركلة جزاء روني

وعلى غرار تسديدة أمير سعيود، سقط المهاجم واين روني، نجم الفريق الأول لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أثناء تسديده لركلة الجزاء، لتصطدم الكرة في قدمه اليسرى وتخرج بعيدا عن مرمى نادي تشيلسي، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم المان يونايتد بثلاثية، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لعام 2011.

ركلة جزاء علي عدنان

وأهدر العراقي علي عدنان، ركلة جزاء مثيرة لفريقه فانكوفر وايتكابس، في مواجهة نظيره لوس أنجلوس جالاكسي، ضمن منافسات الدوري الأمريكي، عندما حاول تسديد الكرة على طريقة "بانينكا" الشهيرة ولكن حارس المرمى تمكن من التصدي لها ببراعة، عندما كانت تشير المباراة إلى التعادل السلبي بينهما.

ركلة جزاء حارس مرمى نونيتون

وفي تسديدة غريبة بدوري الهواة الإنجليزي، أهدر توني بريدين، حارس مرمى نونيتون ركلة جزاء لفريقه أمام نظيره ستراتفورد تاون، عندما قام بالإطاحة بالكرة بعيدا عن المرمى لتصيب تسديدته أحد مصابيح ملعب المباراة وتسقطه، وكانت المباراة تشير إلى التعادل السلبي بينهما، وذلك في شهر نوفمبر الجاري.

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