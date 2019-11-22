حفلاته مفيهاش ميزة .. "حمو بيكا" خناقات ووقف وصدام مع الأمن

بعد أزمته الأخيرة في الأردن، واصل المطرب الشعبي حمو بيكا، إثارته للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، وذلك بعدما شهد حفله عمّان أمس الجمعة، حالة من الفوضى بين الجماهير المتواجدة داخل الحفل، قبل أن تزداد حدة المشاجرات بين الشباب التي رصدتها كاميرات الفيديو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للمشاجرات التي نشبت في حفلة حمو بيكا، حيث علق أحدهم، قائلا: "حمو بيكا في رحاب جامعة عمان الاهلية الأردن".

وأعادت واقعة حمو بيكا في الأردن إلى أذهان جميع عشاق الحفلات الغنائية مشاكله المستمرة داخل مصر، من خناقات ووقف وصدام مع الأمن نرصدها لكم في السطور التالية.

صراع حمو بيكا ومجدي شطة

دخل حمو بيكا صراع مع المطرب الشعبي مجدي شطة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وعد الجماهير بحفلة مجانية عبر مقطع فيديو على "يوتيوب" احتفالا بتصدره تريند موقع الفيديوهات الشهير يوم 19 نوفمبر 2018، بنادي المعلمين ذاكرًا فيه المشاركين في الحفل وهم: هدى ناصر، وهدى بندق، وتيتو الفيلو، وأبو ليلة، وسوسي نوبي، ومجدي شطة، مضيفًا "بحبكم وانتوا اللي نجحتوني، وحب الناس مش بفلوس".

ونفى مجدي شطة حضوره الحفل قائلاً: "أنا مش رايح الحفلة، أنا عندي شغل في المطرية، ومش رايح حفلات، وحمو بيكا كان بيقول كدة علشان يلم الفانز بتاع الناس..#خلصانة".

وتواصل الصراع على السوشيال ميديا بينهما بعدما رد حمو بيكا على نفي شطا، من خلال فيديو آخر، قائلا: "اللي عايز يحضر الحفلة دي حفلته، واللي مش هيحضر هيشرفني برضة وحمو بيكا بيحب يجمع كل الناس"، مضيفًا "أنا الفانز بتوعي كتير وكلهم عارفيني ومش محتاج أذكر اسم حد، واللي مش عايز يحضر ما يحضرش، #ثقة في الله نجاح وحمو بيكا هيعدي الصعب".

صدامه مع الأمن

وفاجأ حمو بيكا الجماهير قبل انطلاق الحفل بتغيير موعده، والذي كان مقرر إقامته يوم 9 نوفمبر لعام 2018 من الساعة الـ12 ظهرًا إلى الـ9 صباحًا، حتى لا يتعارض مع مباراة الأهلي والترجي التونسي، وإعطاء مساحة للقادمين من مدن أخرى، ولكن إلغاء الحفل جاء بقرار من قبل الأمن.

وذكر مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية حينها، أنه جرى فض التجمع الخاص بحفل المطرب الشعبي "حمو بيكا"، لإقامته حفلًا في أحد الكافيهات الخاصة المطلة على البحر بمنطقة البيطاش، غرب المدينة، لعدم حصوله على تصريح أمني بإقامة الحفل، إلى جانب عدم إدراجه في نقابة المهن الموسيقية.

ودخل حمو بيكا في صدام مع الأمن بتصريحاته المثيرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعدما قدم الاعتذار لجمهوره عن إلغاء حفله في الإسكندرية، قائلاً "السبب في إلغاء الحفل هو التزاحم الشديد بين الجمهور"، مضيفا: "أنا كنت فرحان جدا بالناس بس كنت خايف عليكم، أنا والله العظيم عامل الحفلة دي عشانكم انتوا وبس".

وتابع: "أنا معنديش خصومة مع حد، وكان نفسي يكون في حد موجود يسيطر على العدد الكبير اللي جه، أنا روحت الناس عشان كنت خايف عليها، الحفلة متلغتش أنا اللي لغيت الحفلة عشان الإجراءات الأمنية، والأمن طلب مني ألغيها حفاظا على الناس".

خناقة حمو بيكا مع نقابة المهن الموسيقية وإيقافه

أثار حمو بيكا جدلا كبيرا بتهديداته المثيرة بتكسير نقابة المهن الموسيقية، حيث اقتحم مقر النقابة بمنطقة وسط البلد، بعدما رفضت منحه تصريحًا بإحياء إحدى الحفلات بمحافظة دمياط.

الأمر الذي جعل أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، يصف تهديد مغني المهرجانات حمو بيكا للنقابة بعد رسوبه في امتحان الغناء بتكسير النقابة بـ "البلطجة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، قائلا "تهديده يؤكد أنه بلطجي وليس فنانا ولا يّصح أن يكون كذلك".

وعلى الرغم من تقديم "بيكا" اعتذارا في وقت لاحق للمطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إلا أن الأخير رفض اعتذاره، مؤكدا على عدم التهاون في حق النقابة مهما حدث.