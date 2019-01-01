غدا.. رؤية اقتران كوكبي المشترى والزهرة بالعين المجردة

03:25 م | السبت 23 نوفمبر 2019
كوكب زحل

كوكب زحل

كتب: فادية إيهاب

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تشهد مصر، غدا الأحد، بعد غروب الشمس، أحد الظواهر الفلكية، وهي رؤية إقتران كوكبي المشترى والزهرة بالعين المجردة دون الحاجة إلى تليسكوبات أو نظارات معظمة. 

وأوضح الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق، وأستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن اقتران الكواكب هي ظاهرة نرى فيها أن كوكبين أو أكثر وأحيانا القمر مع إحدى الكواكب قريبين من بعضهما البعض في السماء وعلى مسافة قوسية صغيرة. 

وأضاف رئيس قسم الفلك السابق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هذا المنظر يحدث ظاهريا فقط لأن المسافة الفعلية بين هذه الكواكب أو بين القمر والكواكب شاسعة جدا، ولكن ما يحدث هو وقوعهم في منظور زاوي واحد أو بمعنى آخر على نفس خط الرؤية بالنسبة للراصد على الأرض، فيبدو أنهما متقارنين أو متقاربين. 

والجدير بالذكر، أن كوكب الزهرة "كوكب الحب والجمال" وكوكب المشتري "الملك أو كبير الكواكب" هما ألمع كواكب المجموعة الشمسية على الإطلاق بعد الشمس والقمر على الترتيب من حيث اللمعان. 

كما يمكن رؤية المشترى والزهرة متقاربين بجوار مجموعة القوس "براد الشاي" الذي يظهر أعلاه أيضا كوكب زحل، وهو خافت إلى حد ما ويحتاج إلى قوة إبصار أو الاستعانة بنظارة معظمة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.

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