بيع سيارة نادرة في السعودية بـ89 مليون جنيه

السيارة بجاني زوندا ريفيرا
استعرض الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، بعض السيارات المتواجدة بمعرض السيارات المقام على هامش موسم الرياض الثقافي.
واستعرض أديب برفقة أحد مسؤولي المعرض سيارة عالمية فريدة من نوعها، ماركة بجاني زوندا ريفيرا 2017 "pagani zonda riviera".
السيارة موديل 2017 وحصلت عليها السعودية، ثم أعادتها للمصنع مرة أخرى من أجل إعادة تصنيعها وتصميمها لتكون فريدة من نوعها على مستوى العالم.
وهي سيارة إيطالية محرك ذات 12 سلندر وتتميز بانها تصدر عادم ذو انبعاث طبيعي، بالإضافة لصوتها المتميز وتحتوي على جميع الكماليات.
عٌرضت السيارة في المزاد وبيعت بمبلغ 5.6 مليون دولار أي ما يعادل 89 مليون جنيه.
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