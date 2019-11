بعد تتويج المنتخب الأولمبي باللقب.. 8 لقطات خطفت الأنظار في أمم أفريقا

تمكن المنتخب الأوليمبي من تحقيق انتصار تاريخي على نظيره كوت ديفوار، بنتيجة 2-1، في المبارة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ستاد "القاهرة الدولي"، ليتوج بلقبه الأول في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وحقق الفراعنة العديد من المكاسب في البطولة كان أبرزها التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وحصد لقب أمم أفريقيا للمرة الأولى مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، ونرصد لكم في السطور التالية أبرز 6 لقطات خطفت الأنظار في أمم أفريقا.

انطلقت البطولة الأفريقية باحتفال مبهر لفت أنظار العالم، سواء على المستوى التنظيمي أو الفقرات الغنائية المقدمة في الحفل الذي قام بتقديمه فرقة شارموفرز، ونسمة محجوب، بالإضافة إلى الألعاب النارية الرائعة والتي شهدت إشادات كبيرة في الوسط الرياضي العالمي، حيث أشاد مسؤولو "كاف" بالافتتاح، وقاموا بتوجيه الشكر للشركة المنظمة "بريزنتيشن" على حسن التنظيم سواء في الملعب أو في المقصورة الرئيسية والأماكن المخصصة للحضور.

وخطفت دموع ناصر ماهر أنظار الجماهير، بعدما تعرض لاعب النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي سموحة لمدة موسم واحد، للإصابة بخلع في الكتف، بسبب تدخل قوي من لاعب منتخب مالي قبل مرور ربع ساعة من بداية اللقاء، ليدخل اللاعب في نوبة بكاء بسبب ابتعاده عن المشاركة في باقي مباريات البطولة، ليتعاطف عشاق الكرة المصرية معه.

وشهدت مبارة غانا دخول شوقي غريب في نوبة بكاء، عقب استبداله مصطفى محمد مهاجم الفريق بإمام عاشور في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، حيث قام باحتضان اللاعب لتظهر الدموع واضحة عليه، بعد فوز صعب جاء بشق الأنفس أمام البلاك ستارز، بعد ضمانه الحصول على بطاقة التأهل لنصف النهائي.

أعاد المنتخب الأوليمبي لقب منتخب الساجدين من جديد والذي كان يشتهر به المنتخب الأول في الفترة الذهبية للمدرب حسن شحاتة، حيث سجدوا في وسط ستاد "القاهرة الدولي" عقب نهاية مباراة غانا المثيرة، بعد ضمان التأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاماً.

وخطف لاعبو المنتخب الأوليمبي الأنظار خارج الملعب مرة أخرى، وذلك عقب ضمان التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز الساحق على المنتخب الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة.

The @Pharaohs are having a PARTY! #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/0J58WDQnh7