وكالة الفضاء الروسية ترصد كوكبين اثنين يهددان الأرض

12:28 ص | السبت 23 نوفمبر 2019
وكالة الفضاء الروسية ترصد كوكبين اثنين يهددان الأرض

وكالة الفضاء الروسية ترصد كوكبين اثنين يهددان الأرض

كتب: (أ.ش.أ)

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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أن نظام مراقبة الفضاء التابع لها رصد اثنين من الكويكبات الخطيرة خلال آخر 3 أشهر، وقالت في بيان، "خلال الأعمال الدورية لمراقبة المجال الفضائي في المدار الثابت للأرض بتاريخ 6 نوفمبر تم رصد كويكب صغير لم يكن معروفا في السابق، وهو ثاني كويكب يرصده النظام خلال آخر 3 أشهر"، وفقا لوكالة انباء سبوتنيك الروسية.

وتم رصد الكويكب باستخدام معدات النظام الآلي للعدسات الإلكترونية في مقاطعة أمور الروسية، والمختص بالتحذير من الأجسام الخطيرة في المدار الأرضي، وتبيّن أن الكويكب المذكور يتواجد على مدار الأرض، وتبلغ فترة دورانه 2.89 عام، ووصلت المسافة الصغرى بينه وبين الأرض حتى 139 ألف كيلومتر.

وأوضحت وكالة الفضاء الروسية، أن التقديرات أشارت إلى أن قطر الكويكب يصل الى 10 - 15 مترا، وهذا الحجم قريب من حجم نيزك تشيلابينسك الذي سقط بتاريخ 15 فبراير من عام 2013 وأسفر عن أضرار مادية كبيرة. وسبق أن رصدت الوكالة ليلة 28 يوليو كويكب اقترب من الأرض لمسافة 187.8 كم.

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