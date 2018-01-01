قال له "شوف شغلك".. المؤبد لموظف قتل مديره طعنا بالسكين

10:46 م | الجمعة 22 نوفمبر 2019
سكين

سكين

كتب: مصطفى الصبري

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أدين رجل من ولاية كاليفورنيا الأمريكية بجريمة قتل من الدرجة الأولى، يوم الثلاثاء الماضي، إذ طعن رئيسه في العمل حتى الموت العام الماضي.

وقتل رافائيل سانشيز، البالغ من العمر 32 عامًا، رئيسه في العمل، دانييل سانشيز، البالغ من العمر 20 عامًا، في أحد مطاعم البيتزا في منطقة "لا بوينتي" الأمريكية في 10 مارس 2018، وفقا لموقع "crime online".

وتوفى دانييل سانشيز متأثرًا بجروح في الرقبة، ولكن هذا لم يكن الجرح الوحيد، إذ قالت الشرطة إن رافائيل سانشيز طعنه أيضًا مرتين في ذراعه الأيسر ومرة ​​واحدة في ظهره.

وفي ليلة الحادث، طلب المدير من رافائيل سانشيز تقديم البيتزا للزبائن في المطعم المزدحم، ما تسبب في إغضاب العامل بشكل كبير، وانتهى الأمر به بأن أمكسك بسكين قابل للطي بشفرة حجمها 6 بوصات وطعن مديره مرارًا.

وقال المحقق في جريمة القتل راي لوجو: "قال المتهم إنه كان منزعجاً لأن المدير الذي هو أصغر منه في السن أمره أن يرى عمله ويسلم الطلبات".

ونتيجة غضب العامل بدأ يتشاجر مع مديره الذي لكمه وأسقطه على الأرض، فوجد السكين بقربه، فأمسك بها وطعنه حتى الموت.

وحاول رافائيل سانشيز أن يهرب من المطعم عبر باب خلفي، إلا أن زملائه أغلقوا البوابة لمنعه من الخروج حتى وصلت الشرطة.

وحكمت المحكمة على رافائيل سانشيز بالسجن المؤبد لمدة 26 عامًا.

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