الأهالي: الشركة طالبتنا بدفع 1000 جنيه تكلفة نقل العمود الواحد

فى منتصف شوارع قرية جلال الشرقية، التابعة لمركز ملوى، جنوب محافظة المنيا، انتصبت أعمدة الإنارة لتمنع مرور السيارات، وسط حالة غضب سيطرت على سكان القرية الذين حاولوا إقناع المسئولين بالوحدة المحلية لنقلها، غير أن كل محاولاتهم انتهت بالفشل، بعدما طالبهم المسئولون بتحمل نفقات النقل التى تصل إلى 1000 جنيه للعمود الواحد.

فى المنيا: أعمدة الإنارة وسط الشارع وممنوع عبور السيارات

«وليد سيد»، من سكان القرية، أكد أن عمال الكهرباء نصبوا أعمدة الإنارة فى منتصف الشوارع التى يتراوح عرضها بين 4 و5 أمتار، ما أدى إلى عرقلة الحركة فى عدد من الشوارع التى تقع فى منطقة قبلى البلد، إذ يعوق ذلك مرور السيارات والجرارات الزراعية، فتوجه عدد من الأهالى إلى الوحدة المحلية بقرية المعصرة التى تتبعها القرية، فتم توجيههم إلى شركة الكهرباء التى طلب مسئولوها تحمل نفقات النقل، مقابل دفع رسوم 1000 جنيه لنقل العمود الواحد، فرفض الأهالى لأن جميعهم من البسطاء ومحدودى الدخل ولا طاقة لهم بدفع تلك المبالغ.

«مؤمن صلاح»، رئيس قرية المعصرة، أكد أن الأهالى تقدموا بالفعل بشكوى بشأن نقل الأعمدة، فتوجه فريق من إدارة التنظيم بالوحدة، وتبين بالفعل أن الأعمدة تم تركيبها فى منتصف الشوارع، وجرى إعداد تقرير لرفعه إلى الجهة المختصة، وهى شركة الكهرباء، لاتخاذ اللازم.