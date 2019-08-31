آخرهم عبدالرحمن أبو زهرة.. مشاهير يمارسون اليوجا

اليوجا رياضة عقلية ونفسية، وكلمة اليوجا تعني وحدة الفكر، وهي رياضة تناسب جميع الأعمار، كما أنها تعود بالعديد من الفوائد على ممارسها، فهي مثلا تعمل على تخفيض الوزن ومحاربة الاكتئاب، وقد جذبت اليوجا اهتمام العديد من المشاهير من مختلف المجالات والأعمار..

عبدالرحمن أبو زهرة

الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، أعلن بالأمس أنه يمارس رياضة اليوجا منذ 45 عاما، وتحدث أبوزهرة خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، عن فوائد اليوجا، مشيرًا إلى أنها تجعل مَلَكة التفكير عالية جدا، وتساعد الفرد على أن يطرد المحيط الذي يعيش فيه ويدخل لقرارة نفسه.

وحكى أبوزهرة عن تجربة له مع اليوجا، مشيرًا إلى أنه مارس اليوجا بعنف حتى انعزل عن العالم واستغرق في النوم ليستيقظ وهو لا يدري شيئا عن منزله الذي يسكن فيه.

وكشف أبوزهرة عن جلسة يوجا أخرى شاهد فيها روحه: "وأنا نايم وفارد جسمي وفجأة لقيت عبدالرحمن أبوزهرة في السقف لغاية ما فقت وقالوا لي دي الروح موجودة ودي كانت جلسة بعمق".

محمد صلاح

في 28 أبريل 2019 تألق محمد صلاح، مع فريقه أمام نادي هيدرسفيلد، ضمن منافسات الأسبوع 36 من الدوري الإنجليزي، وأحرز هدفين، ليحتل صدارة هدافي الدوري برصيد 21 هدفا.

وبعدما أحرز صلاح هدفه الثاني، في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، احتفل احتفالا مدهشا، إذ أدى أحد أشكال تمارين اليوجا أمام الجمهور والكاميرات، ما أثار إعجاب المتابعين، كما سبقها أيضًا احتفاله باليوجا، عقب هدفه بمرمى تشيلسي في آخر لقاء جمعهما، حيث قام بحركة الشجرة الساكنة.

وكشف "صلاح" سر احتفاله الغريب، وذلك عقب نجاحه في إحراز هدف فريقه الثاني أمام تشيلسي، في انتصار الريدز على البلوز في 14 أبريل 2019، بهدفين نظيفين، بالجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحات لسكاي سبورتس: "أنا رجل يعشق اليوجا، ودائمًا ما أحرص على ممارستها بشكل منتظم، وبعد إحرازي الهدف جاء الأمر في بالي بشكل مفاجئ".

ياسمين صبري

كثيرًا ما شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، عبر حساباتها على "السوشيال ميديا"، صورها أثناء ممارسة اليوجا، التي أظهرت لياقة وليونة جسدها.

وفي لقاء مع برنامج "MBC Trending"، المذاع عبر فضائية "MBC4"، ذكرت فريدة أبو الذهب، مدربة اليوجا التي تتمرن معها الفنانة الشابة، أن ياسمين صبري تتمتع بنسبة تركيز عالية فلم تجد صعوبة في تدريبها، "هي رياضية.. وكمان عارفة حركات جسمها كويس ودي ميزة.. فاتعلمت بسرعة".

وأشارت إلى أن أكثر ما يميز ياسمين صبري أنها لا تمارس اليوجا لأجل مظهرها فقط، إنما تدرك جيدًا فوائدها للجسم والحالة النفسية.

ناهد السباعي

الفنانة ناهد السباعي أيضا من النجوم الذين يمارسون اليوجا، حيث شاركت جمهورها بصورة لها وهي تمارس رياضة اليوجا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت ناهد السباعي وهي متشبثة بقدميها بأحد العمدان لممارسة اليوجا، وعلقت عليها "أمارس اليوجا مع (سوكر) أهم واحد في بيتنا.. كلب والدتي".