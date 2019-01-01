"حذف التعليق المسيء".. خاصية جديدة في "تويتر" من أجل مستخدميه

07:00 ص | الجمعة 22 نوفمبر 2019
موقع تويتر

موقع تويتر

كتب: كريم عثمان

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في ظل حرص شركة "تويتر" على إسعاد مستخدميها، تسعى لإطلاق خاصية جديدة تمكن المستخدم من حجب التعليقات المسيئة على تغريداته.

وقالت شركة موقع التدوينات القصيرة، إنها ستطلق على مستوى العالم خاصية من أجل منح المستخدمين سيطرة أكبر على محادثاتهم على الموقع، عقب اختبارها من قبل في الولايات المتحدة وكندا واليابان.

الشركة وجدت أثناء التجارب أن المستخدمين عادة ما يحجبون التعليقات "التي يرون أنها غير ذات صلة بالموضوع أو المسيئة"، وفقًا لما قالته سوزان شيا مديرة إدارة المبيعات في تويتر.

وأضافت "شيا" أن بعض الناس لم يرغبوا في إخفاء التعليقات خوفا من ردود انتقامية، لافتة إلى أن الشركة مستمرة في تلقي ردود الفعل على تجارب هذه الخاصية، وسيظل المستخدمون قادرين على رؤية التعليقات المحجوبة والتفاعل معها عن طريق الضغط على أيقونة ستظهر على التغريدة، بحسب سكاي نيوز.

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