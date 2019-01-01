واحدة عائلية و3 اجتماعية.. 4 مناسبات لـ سوزان مبارك على "السوشيال"

01:30 م | الخميس 21 نوفمبر 2019
سوزان مبارك

سوزان مبارك

كتب: منة العشماوي

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تصدرت سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك محرك البحث جوجل، بعد أن كشف نجلها علاء بأنها داخل العناية المركزة.

وعلق علاء، ردًا على سؤال أحد متابعي حسابه الرسمي على "تويتر"، بشأن الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك بـ: "والله لسه في العناية، ولكن خير إن شاء الله، وشكرا لسؤالك".

وقبل إعلان مرضها كان أخر ظهور لسوزان مبارك على الساحة في إحدى المناسبات الاجتماعية في عزاء زوجة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، بمسجد عمر مكرم بالتحرير من تقديم واجب العزاء مع جمال ابنها، وذلك في يوم 13 أبريل 2019.

وظهرت سوزان قبل هذه المناسبة، في مايو الماضي، عندما نشر عمر علاء مبارك حفيد سوزان مبارك صورة تجمعه بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وجدته داخل منزلهم في مصر الجديدة.

وفي يناير 2019، ظهرت سوزان في حفل زفاف أحد أقاربها، حيث التقط صورة بجوارها المصور بجريدة "الوطن" الزميل أسامة همام الذي كان موجودا في حفل الزفاف بسبب طبيعة عمله، ووصفها بالتواضع والحميمية مع الموجودين، حتى وإن كانوا أشخاص عامة ولم تجمعهم بها صلة قرابة.

وسبق وانتشرت صورة لها قبل أسابيع من حفل الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي ملابس رياضية بأحد المقاهي الشهيرة في التجمع الخامس، حيث التقطت معها إحدى السيدات الصورة التي تدعى علا الديب.

ووصفت الديب، في حوار سابق لـ "الوطن" سوزان مبارك، بـ"المتواضعة" و"البسيطة" لبعدها عن التكلف، وترحيبها بالحديث مع المتواجدين في المقهى، ورغبة أغلبهم في التقاط صورة معها، خاصة كبار السن، وسط قبولها طلبهم بابتسامة.

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