أسباب استمرار السعال لأكثر من 3 أيام

مع تقلبات الجو وبرودة الطقس وقرب قدوم الشتاء، يتعرض الكثير من الأشخاص لنزلات البرد التي يصاحبها السعال (الكحة) كرد فعل من الجسم في مواجهة تلوث الهواء، أو مسببات الحساسية، أو الجراثيم المسببة للعدوى التنفسية.

استمرار السعال المتكرر لـ 3 أيام يعني وجود "سعال مزمن".

وينقسم السعال إلى نوعين: جاف ومصحوب ببلغم، وإذا كان هناك صفير مع السعال لدى الطفل يعتبر ذلك إشارة لعدوى خطيرة، بحسب "سبوتنك".

أسباب استمرار السعال المزمن أكثر من المعتاد:

الحموضة وحرقة المعدة وارتجاع حمض المريء.

الحساسية والربو.

زيادة البلغم وانسداد مجرى التنفس بأجزاء عالقة منه.

تناول الكافيين والكحول يعد من عوامل استمرار السعال المزمن.

ارتفاع مستوى الرطوبة أو زيادة الجفاف.