"Whale".. تطبيق جديد من فيسبوك لتصميم "الميمز" الساخرة

تسعى شركة فيسبوك إلى الدخول في مجال صناعة "الميم" من خلال تطبيق جديد يسمى "Whale" أو الحوت.

و"الميم" هي فكرة أو سلوك أو أسلوب ينتشر من شخص لآخر داخل ثقافة معينة، يمكن استخدامه للتعبير عن مواقف مختلفة بشكل ساخر وبنفس الشكل، وهو مصطلح يستخدم عادة لوصف "شيء" منتشر على الإنترنت.

تم طرح التطبيق بواسطة النظام الأساسي الأسبوع الماضي، وهو متاح حاليًا فقط عبر متجر التطبيقات الكندي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويتيح Whale للمستخدمين تركيب نصوص ومؤثرات خاصة على الصور ثم مشاركتها على "إنستجرام" أو "ماسنجر".

وتم إنشاء التطبيق بواسطة مجموعة تجريبية داخل فيسبوك تسمى فريق "تجربة المنتج الجديد" الذي تأسس "لمساعدة الشركة في العثور على ميزات وخدمات جديدة للناس".

يأتي Whale، أحدث أعمال فيسبوك، في توقيت مثير، حيث تواجه الشركة الأمريكية منافسة متزايدة من القادمين الجدد مثل TikTok.

وعلى الرغم من أن Whale قد يثير اهتمام البعض، إلا أنه من الجدير بالذكر أن العديد من التطبيقات المستقلة غالبًا ما يتم قتلها بعد وقت قصير من إطلاقها.

فيسبوك يغلق أكثر من 5 مليارات حساب زائف في 2019

أعلنت شركة فيسبوك، منذ أيام، عن إغلاقها 5 مليارات و400 مليون حساب مزيف خلال عام 2019 مقارنة بالعام الماضي، حيث حذفت الشبكة الاجتماعية الأولى في العالم 3 مليارات و300 مليون حساب خلال تقريرها السنوي للشفافية.

وأوضح مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لـ فيسبوك، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أنه حوالي 5% من قاعدة المستخدمين الشهرية التي تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار تتكون من حسابات مزيفة.

وتمت إزالة العديد منها كدلالة على مدى جدية الشركة في التعامل مع هذه المشكلات، وذك يسلط الضوء على حجم التحدي الذي تواجهه الشركة، حيث يأتي حذف الحسابات مع الاستعداد للموسم الانتخابي بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2020، إذ يستعد المحللون والهيئات الرقابية لموجة من المحتويات المضللة والوهمية عبر حسابات المستخدمين بعد التدخل في الانتخابات في عام 2016، وفقا لموقع "CNN" الأمريكي.

وبلغ عدد الحسابات المزيفة التي تم تعطيلها من قبل الشركة أكثر من 2 مليار في الفترة من يناير إلى مارس الماضي، وأزالت مليارا و500 مليون حساب في الربع الاخير من العام، كما تم حذف 1.7 مليار حساب مزيف من يوليو إلى سبتمبر وفقا لأحدث تقارير "فيسبوك" للشفافية، والذي يتضمن بيانات حسابات على موقع الصور "إنستجرام" في الفترة ما بين أبريل وسبتمبر.