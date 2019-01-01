بعد النجاح الساحق.. بدء إنتاج الجزء الثاني من الجوكر

بعد تحقيق فيلم الجوكر "Joker" لإيرادات تخطت حاجز المليار دولار، وإثارة شخصية الجوكر، التي جسدها الممثل خواكين فينيكس، للجدل في أوساط النقاد والمشاهدين والإعلام، بدأ مخرج الفيلم "تود فيليبس" وشركة "Warner Bros" في التخطيط بالفعل لإنتاج جزء ثانٍ من الفيلم.

بدأت فكرة إنتاج جزء ثان من الفيلم عندما اجتمع المخرج "تود فيليبس" مع رئيس مجموعة وارنر للإنتاج الفني "Warner bros Pictures"، في السابع من أكتوبر الماضي، بعد تحقيق الفيلم لعروض افتتاحية تاريخية، بأرباح بلغت 96 مليون دولار، وفقاً لما نشرته صحيفة "The Hollywood Reporter" على موقعها الإلكتروني.

عرض "فيليبس" في الاجتماع على رئيس مجموعة وارنر، "توبي إيميريتش"، فكرة إنتاج مجموعة من الأفلام عن نشأة شخصيات قصص الكوميكس الخاصة بشركة (DC)، وبالرغم من عدم ترحيب "إيميريتش" بالفكرة في البداية، إلا أن الاجتماع انتهى بالموافقة على منح "فيليبس" الفرصة لإخراج فيلم واحد على الأقل، وهو الذي سيكون الجزء الثاني من الجوكر.

تتمحور فكرة الجزء الثاني من الفيلم حول أصل "آرثر فليك"، وهو الشخص الذي سيتحول بعد ذلك على شخصية "الجوكر" الانتقامية، وعلاقته بـ "بروس واين"، الذي تحول على البطل المقاوم للجريمة "بات مان"، حيث ستضح من خطاب كتبته "بيني فليك"، والدة "آرثر"، أن كلا من "آرثر فليك"، أو الجوكر، و"بروس وأين"، أو بات مان، أخوين غير شقيقين.

على الرغم من فكرة أخوة العدوين اللدودين، الجوكر وباتمان، فإن الفيلم لن يكون فعليا عن شخصية باتمان أو "بروس واين"، وإنما سيستمر الجزء الثاني من الفيلم في اتباع نفس أسلوب الجزء الأول، في التركيز على شخصية الجوكر فقط، وإن كانت هذه النقطة مازالت غير واضحة بشكل كامل.

استقر "تود فيليبس" بالفعل على بطل الجزء الأول "خواكين فينيكس"، ليقوم ببطولة الجزء الثان، وهو شيء لا يعتبر مفاجأة على الإطلاق، آخذا في الاعتبار النجاح الكبير الذي حققه "فينيكس" في تجسيده لشخصية الجوكر، لدرجة ترشيحه من قبل البعض ليكون هو أفضل جسد شخصية الجوكر على الإطلاق.

تثير الأنباء أيضا على أن المخرج "تود فيليبس" لن يحصل على أجر أو راتب معين، مثلما جرت العادة، بل سيحصل على نسبة من الأرباح، وبالتحديد 100 مليون دولار، على اعتبار أن الجزء الثاني سيحقق نجاحا وأرباحا مشابهة للجزء الأول، وعلى اعتبار أن إنتاج جزء ثان من الفيلم هي فكرته في الأساس.