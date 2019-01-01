سر ارتداء أحمد داوود "البرنيطة" المكسيكية في افتتاح القاهرة السينمائي

09:32 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2019
أحمد داوود

أحمد داوود

كتب: مصطفى الصبري

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بث مباشر.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ41

بث مباشر.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ41

إطلالة مختلفة ظهر بها الفنان أحمد داوود، أثناء تقديمه حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41. وظهر داوود مرتديا بذلة سهرة عادية، ولكنه وضع لمسة مختلفة لمظهره، إذ ارتدى "برنيطة" كبيرة من الطراز المكسيكي.

سر ارتداء داوود للـ"برنيطة" المكسيكية هو تقديم تحية منه للسينما المكسيكية، إذ قال عنها في كلمته "دي أنا لابسها تحية مننا لسينما من أعظم السينمات في العالم، اللي تشبه السينما المصرية إلى حد كبير"، حيث طلب من الحضور تقديم تحية كبيرة لها.

اختار المهرجان السينما المكسيكية لتكون ضيف شرف الدورة 41، ويشمل برنامج التكريم عرض 8 أفلام، وتكريمين، بالإضافة إلى إقامة عدد من الندوات والمحاضرات التي تُلقى الضوء على صناعة السينما المكسيكية.

وتتضمن استضافة مهرجان القاهرة للسينما المكسيكية، تكريم شخصيتين بارزتين في صناعة السينما المكسيكية، هما السيناريست والمخرج جويرمو أرياجا، الذي ترشح للأوسكار، وحاز على جائزة أفضل سيناريو من مهرجان كان السينمائي، بالإضافة إلى المخرج كارلوس ريجاديس، صاحب الأسلوب الشعري التجريبي، الفائز بجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي.

كما يتضمن برنامج الاحتفال محاضرات وماستر كلاس لعدد من السينمائيين المكسيكيين، عن مراحل تطور السينما في بلادهم ومائدة مستديرة حول صناعة السينما في المكسيك.

ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وجرى اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".

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