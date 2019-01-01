"تيك توك" هو البريمو.. تطبيق الفيديوهات القصيرة يسحق إنستجرام وفيسبوك

06:43 ص | الأربعاء 20 نوفمبر 2019
تيك توك

تيك توك

كتب: كريم عثمان

أخبار متعلقة

يملكه صينيون.. واشنطن تحقق في مخاطر "تيك توك" على الأمن القومي

يملكه صينيون.. واشنطن تحقق في مخاطر "تيك توك" على الأمن القومي

المتحدثة باسم "تيك توك": لا نسمح بنشر محتوى يروج لمنظمات إرهابية

المتحدثة باسم "تيك توك": لا نسمح بنشر محتوى يروج لمنظمات إرهابية

مرصد الإفتاء: داعش يستهدف المراهقين عبر "تيك توك"

مرصد الإفتاء: داعش يستهدف المراهقين عبر "تيك توك"

تطبيق "تيك توك" يزيل فيديوهات دعائية لـ "داعش"

تطبيق "تيك توك" يزيل فيديوهات دعائية لـ "داعش"

رصد تقرير للموقع الإحصائي "سينسور تاور"، تفوق تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، ومواصلة تحقيقه لأرقام مذهلة في عام 2019، حيث بلغ عدد مرات تنزيله أكثر من 1.5 مليار مرة على متجري "أبل وجوجل".

التطبيق الصيني الذي ظهر قبل 3 سنوات فقط أصبح ثالث أكثر تطبيق من ناحية عدد مرات التنزيل، خارج فئة الألعاب، متفوقا على تطبيقي إنستجرام وفيسبوك، ولا يتفوق عليه سوى تطبيقي "واتساب" و"ميسنجر"، بحسب سكاي نيوز.

تفوق "تيك توك" جاء نتيجة الطفرة الكبيرة في قاعدة مستخدميه في الهند تحديدا، حيث بات الهنود يمثلون 31 بالمئة من إجمالي مستخدميه حول العالم، تيلها الصين بـ 11.5 بالمئة والولايات المتحدة بـ 8.2 بالمئة.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

نجت من الموت.. فتاة تتعرض لكارثة بسبب دخولها الحمام بالهاتف الذكي

نجت من الموت.. فتاة تتعرض لكارثة بسبب دخولها الحمام بالهاتف الذكي

أصيبت فتاة هولندية بجروح بالغة في كفها وبطنها، بعد تعرضها للصعق بتيار كهربائي، بسبب استخدامها لهاتفها الذكي في حوض الاستحمام، أثناء توصيله بالشاحن الكهربائي.
أصح الأغذية على وجه الأرض.. فوائد زبدة الفول السوداني

أصح الأغذية على وجه الأرض.. فوائد زبدة الفول السوداني

شرح أخصائي النباتات الطبية فوائد زبدة الفول السوداني وحذر من شرائها وأن من الأفضل صنعها في المنزل
هل هجر الرجل لزوجته بسبب عجزه الجنسي طلاقا؟.. "الإفتاء" تجيب

هل هجر الرجل لزوجته بسبب عجزه الجنسي طلاقا؟.. "الإفتاء" تجيب

هل هجر الرجل لزوجته بسبب عجزه يعد طلاقا؟ الإفتاء تجيب
"أسود من الهباب".. صور صادمة لرئتي شخص ظل يدخن 30 سنة

"أسود من الهباب".. صور صادمة لرئتي شخص ظل يدخن 30 سنة

أطباء من الصين اسستخرجوا رئة شخص ظل يدخن لمدة 30 عاما بعد وفاته، فوجدوا منظرا بشعا، إذ تتشح الرئتين بالسواد بدلا من اللون الوردي.
بينها التسابيح والمرض.. 6 صلوات قد لا يعرفها الكثير من المسلمين

بينها التسابيح والمرض.. 6 صلوات قد لا يعرفها الكثير من المسلمين

أوضح الشيخ أحمد مدكور أنه هناك العديد من الصلوات التي يجهلها المسلمون مثل صلاة التسابيح والدين والمرض.