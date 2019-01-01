"تيك توك" هو البريمو.. تطبيق الفيديوهات القصيرة يسحق إنستجرام وفيسبوك

رصد تقرير للموقع الإحصائي "سينسور تاور"، تفوق تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، ومواصلة تحقيقه لأرقام مذهلة في عام 2019، حيث بلغ عدد مرات تنزيله أكثر من 1.5 مليار مرة على متجري "أبل وجوجل".

التطبيق الصيني الذي ظهر قبل 3 سنوات فقط أصبح ثالث أكثر تطبيق من ناحية عدد مرات التنزيل، خارج فئة الألعاب، متفوقا على تطبيقي إنستجرام وفيسبوك، ولا يتفوق عليه سوى تطبيقي "واتساب" و"ميسنجر"، بحسب سكاي نيوز.

تفوق "تيك توك" جاء نتيجة الطفرة الكبيرة في قاعدة مستخدميه في الهند تحديدا، حيث بات الهنود يمثلون 31 بالمئة من إجمالي مستخدميه حول العالم، تيلها الصين بـ 11.5 بالمئة والولايات المتحدة بـ 8.2 بالمئة.