حديدي ولا ينسى والرؤية بالأذن.. أطفال يتمتعون بقدرات خارقة

07:47 ص | الأربعاء 20 نوفمبر 2019
الطفل الحديدي

الطفل الحديدي

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

الطفل معتز هشام: بدأت التمثيل منذ 5 سنوات بالمسرح.. و"الفولورز زادوا"

الطفل معتز هشام: بدأت التمثيل منذ 5 سنوات بالمسرح.. و"الفولورز زادوا"

في يوم الطفل العالمي.. الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 745 طفلا في 2019

في يوم الطفل العالمي.. الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 745 طفلا في 2019

السبت.. يوم ترفيهي للأطفال مرضى السكر في متحف الطفل

السبت.. يوم ترفيهي للأطفال مرضى السكر في متحف الطفل

افتتاح معرض صحافة الطفل والمجلة الإلكترونية بمدارس البحيرة

افتتاح معرض صحافة الطفل والمجلة الإلكترونية بمدارس البحيرة

يحتفل العالم باليوم العالمي للطفل، الذي انطلق في عام 1954، في 20 نوفمبر من كل عام، لتقوية الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاه الأطفال.

وتم اختيار يوم 20 نوفمبر، الذي يصادف اليوم، تحديدا لأنه يصادف تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل.

وفي اليوم العالمي للطفل، نستعرض مجموعة من الأشخاص الذين تمتعوا بقدرات خارقة حقيقية منذ طفولتهم..

الطفل الذي يرى بأذنيه

لوكاس موراي، شخص ولد أعمى عام 2002 في بريطانيا، ولكنه صار قادرا على استخدام أذنيه "للرؤية" عندما كان عمره 5 سنوات فقط، ويقوم بذلك عن طريق النقر بلسانه على سطح فمه ثم الاستماع إلى الصدى، الذي يخبره عن الأشياء الموجودة في المنطقة المجاورة له.

هذه العملية، المعروفة باسم تحديد الموقع بالصدى، شائعة بين الخفافيش والدلافين وبعض أنواع الحيتان، ولم يتمتع بها أحد من البشر من قبل، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

الطفل الذي لا ينسى أبدا

فقدان الذاكرة يمكن أن يكون مدمرا، لكن تخيل فقدان القدرة على النسيان؟.. و هذا هو ما حدث بالضبط للطفل أوريليان هايمان، الذي ولد عام 1992 في بريطانيا، عندما بلغ من العمر 11 عامًا، إذ لم يعد ينسى شيئا أبدا.

الآن، هايمان يمكنه وصف أي لحظة سابقة من حياته بتفاصيل مذهلة، وفي عام 2012، ظهر في فيلم وثائقي بعنوان "الصبي الذي لا يمكن أن ينسى، وفقا لموقع "بي بي سي".

أذكى طفل في العالم

تم تشخيص جاكوب بارنيت بالتوحد عندما كان في الثانية، مع توقع أطبائه أنه لن يكون قادرًا حتى على ربط حذائه، لكن الأطباء كانوا مخطئين.

اتضح أن لدى جاكوب معدل ذكاء قدره 170، أي أعلى بـ 30 نقطة من ألبرت أينشتاين، وأنهى الصفوف من 6 إلى 12 في أقل من عام، وذهب إلى الكلية في سن العاشرة وأصبح فيزيائيًا في الثالثة عشرة من عمره، بحسب موقع "ديلي نيوز".

الطفل الحديدي

شن يي هو طفل صيني يبلغ من العمر حاليا 9 سنوات، ويلقب بـ"الطفل الحديدي" بسبب عضلاته المفتولة رغم صغر سنه، ويعيش في مقاطعة جيجيانج، واكتسب شهرة وطنية بعد أن هيمن على بطولة الجمباز عام 2016-2017، وحصل على ست ميداليات ذهبية وفضية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وقالت والدته تشانج هونج، إن ابنها كان يتميز بقدرات رياضية مبهرة منذ سن مبكرة جدا، إذ بدأ المشي عندما كان يبلغ شهرين فقط، وتعلم ركوب الدراجة قبل التحاقه بروضة الأطفال.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

أصح الأغذية على وجه الأرض.. فوائد زبدة الفول السوداني

أصح الأغذية على وجه الأرض.. فوائد زبدة الفول السوداني

شرح أخصائي النباتات الطبية فوائد زبدة الفول السوداني وحذر من شرائها وأن من الأفضل صنعها في المنزل
نجت من الموت.. فتاة تتعرض لكارثة بسبب دخولها الحمام بالهاتف الذكي

نجت من الموت.. فتاة تتعرض لكارثة بسبب دخولها الحمام بالهاتف الذكي

أصيبت فتاة هولندية بجروح بالغة في كفها وبطنها، بعد تعرضها للصعق بتيار كهربائي، بسبب استخدامها لهاتفها الذكي في حوض الاستحمام، أثناء توصيله بالشاحن الكهربائي.
هل هجر الرجل لزوجته بسبب عجزه الجنسي طلاقا؟.. "الإفتاء" تجيب

هل هجر الرجل لزوجته بسبب عجزه الجنسي طلاقا؟.. "الإفتاء" تجيب

هل هجر الرجل لزوجته بسبب عجزه يعد طلاقا؟ الإفتاء تجيب
"أسود من الهباب".. صور صادمة لرئتي شخص ظل يدخن 30 سنة

"أسود من الهباب".. صور صادمة لرئتي شخص ظل يدخن 30 سنة

أطباء من الصين اسستخرجوا رئة شخص ظل يدخن لمدة 30 عاما بعد وفاته، فوجدوا منظرا بشعا، إذ تتشح الرئتين بالسواد بدلا من اللون الوردي.
بينها التسابيح والمرض.. 6 صلوات قد لا يعرفها الكثير من المسلمين

بينها التسابيح والمرض.. 6 صلوات قد لا يعرفها الكثير من المسلمين

أوضح الشيخ أحمد مدكور أنه هناك العديد من الصلوات التي يجهلها المسلمون مثل صلاة التسابيح والدين والمرض.