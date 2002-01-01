حديدي ولا ينسى والرؤية بالأذن.. أطفال يتمتعون بقدرات خارقة

يحتفل العالم باليوم العالمي للطفل، الذي انطلق في عام 1954، في 20 نوفمبر من كل عام، لتقوية الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاه الأطفال.

وتم اختيار يوم 20 نوفمبر، الذي يصادف اليوم، تحديدا لأنه يصادف تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل.

وفي اليوم العالمي للطفل، نستعرض مجموعة من الأشخاص الذين تمتعوا بقدرات خارقة حقيقية منذ طفولتهم..

الطفل الذي يرى بأذنيه

لوكاس موراي، شخص ولد أعمى عام 2002 في بريطانيا، ولكنه صار قادرا على استخدام أذنيه "للرؤية" عندما كان عمره 5 سنوات فقط، ويقوم بذلك عن طريق النقر بلسانه على سطح فمه ثم الاستماع إلى الصدى، الذي يخبره عن الأشياء الموجودة في المنطقة المجاورة له.

هذه العملية، المعروفة باسم تحديد الموقع بالصدى، شائعة بين الخفافيش والدلافين وبعض أنواع الحيتان، ولم يتمتع بها أحد من البشر من قبل، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

الطفل الذي لا ينسى أبدا

فقدان الذاكرة يمكن أن يكون مدمرا، لكن تخيل فقدان القدرة على النسيان؟.. و هذا هو ما حدث بالضبط للطفل أوريليان هايمان، الذي ولد عام 1992 في بريطانيا، عندما بلغ من العمر 11 عامًا، إذ لم يعد ينسى شيئا أبدا.

الآن، هايمان يمكنه وصف أي لحظة سابقة من حياته بتفاصيل مذهلة، وفي عام 2012، ظهر في فيلم وثائقي بعنوان "الصبي الذي لا يمكن أن ينسى، وفقا لموقع "بي بي سي".

أذكى طفل في العالم

تم تشخيص جاكوب بارنيت بالتوحد عندما كان في الثانية، مع توقع أطبائه أنه لن يكون قادرًا حتى على ربط حذائه، لكن الأطباء كانوا مخطئين.

اتضح أن لدى جاكوب معدل ذكاء قدره 170، أي أعلى بـ 30 نقطة من ألبرت أينشتاين، وأنهى الصفوف من 6 إلى 12 في أقل من عام، وذهب إلى الكلية في سن العاشرة وأصبح فيزيائيًا في الثالثة عشرة من عمره، بحسب موقع "ديلي نيوز".

الطفل الحديدي

شن يي هو طفل صيني يبلغ من العمر حاليا 9 سنوات، ويلقب بـ"الطفل الحديدي" بسبب عضلاته المفتولة رغم صغر سنه، ويعيش في مقاطعة جيجيانج، واكتسب شهرة وطنية بعد أن هيمن على بطولة الجمباز عام 2016-2017، وحصل على ست ميداليات ذهبية وفضية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وقالت والدته تشانج هونج، إن ابنها كان يتميز بقدرات رياضية مبهرة منذ سن مبكرة جدا، إذ بدأ المشي عندما كان يبلغ شهرين فقط، وتعلم ركوب الدراجة قبل التحاقه بروضة الأطفال.