في اليوم العالمي للرجال.. أبطال مصر يتأهلون لأولمبياد طوكيو 2020

خطف المنتخب المصري الأولمبي البطاقة الثانية للقارة الأفريقية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد وصوله للمباراة النهائية في كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، على حساب جنوب أفريقيا بـ ثلاثية نظيفة.

وتعتبر مشاركة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 هي المرة الـ 12 في تاريخه، وكانت آخر مشاركة له في أولمبياد لندن 2012، حين نجح محمد صلاح وزملاءه بالوصول لربع نهائي البطولة.

صدفة تجمع تاريخ تأهل الفراعنة للأولمبياد والاحتفال باليوم العالمي للرجال

مصادفة رائعة يشهدها اليوم، فتاريخ تأهل المنتخب الأولمبي المصري للأولمبياد بعد انقطاع 8 سنوات هو نفسه تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للرجال، الذي يحل في 19 نوفمبر من كل عام.

وجاء الاحتفال باليوم العالمي للرجال من أجل تكريم وتعزيز دور الرجل في المجتمع وتسليط الضوء على مساهمة الرجال في الحياة في الأرض، وكذلك لإلقاء الضوء على أولئك الرجال الذين يمكنهم نشر الوعي الإيجابي حول العديد من القضايا التي تهم الرجل على الصعيد العالمي.

وعن سبب اختيار هذا اليوم تحديدا لجعله "اليوم العالمي للرجال"، فهو مصادفته مع يوم ميلاد والد الدكتور جيروم تيلوكسينج، طبيب من ترينيداد وتوباجو أعاد إحياء هذا اليوم العالمي مجددا عام 1999، بعد أن كان مهملا.

وصارت كلمة "رجالة" هو اللقب الذي يحب المصريون أن يدعون به لاعبي منتخب الفراعنة تحت 23 عاما، الذين نجحوا في الوصول للأولمبياد، منذ بداية خوضهم لبطولة كأس أمم أفريقيا، خصوصا في ظل سقطات عديدة يواجهها المنتخب الأول بقيادة حسام البدري.

أمام كينيا وجزر القمر.. المنتخب الأول يتعسر مرتين متتاليتين

وتعادل منتخب مصر الأول في آخر مبارتين له ضمن منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا المقررة في الكاميرون عام 2021، إذ تعادل سلبا مع مضيفه جزر القمر، أمس، بعد التعادل مع كينيا في بداية المشوار.

ووضع المنتخب المصري نفسه في موقف صعب بالتعادل، حيث سيتوجب عليه تحقيق الانتصارات للتأهل كبطل أو وصيف المجموعة، التي تضم بجانب مصر وجزر القمر، منتخبي كينيا وتوجو.

مصر تتخطى جنوب أفريقيا بـ 3 أهداف

ووصل منتخب مصر الأولمبي لنهائيات أمم أفريقيا وألمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على جنوب أفريقيا 3-0، حيث سجل قائد الفريق رمضان صبحي الهدف الأول في اللقاء، من ركلة جزاء في الدقيقة 59، قبل أن يضيف عبدالرحمن مجدي الهدف الثاني والثالث، في الدقيقتين 84 و89، ليقود منتخب بلاده لنهائي البطولة الأفريقية، وإلى دورة الألعاب الأولمبية.

وتبدأ بطولة كرة القدم في دورة الالعاب الأولمبية المقبلة في يوليو من العام المقبل، ويشارك فيها 16 منتخبا أولمبيا.

ويواجه "الفراعنة" منتخب ساحل العاج، الذي تأهل هو الآخر للأولمبياد، للتنافس على لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، يوم الجمعة المقبل.