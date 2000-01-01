طرح مقتنيات أسطورة الاستعراض في هوليوود بمزاد علني

12:44 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
دوريس داي

دوريس داي

كتب: أ ش أ

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قرر القائمون على إدارة مقتنيات النجمة الأمريكية الراحلة، دوريس داي، أسطورة فن الاستعراض في هوليوود، طرح مقتنياتها في مزاد علني لصالح مؤسستها الخيرية بعد أشهر من وفاتها.

ومن المقرر بيع حوالي 800 قطعة مملوكة للممثلة الأمريكية الشهيرة، والتي توفيت في مايو الماضي، وذلك بمزاد علني في 2020 للاحتفال بذكرى ميلادها الـ 98.

وأكد القائمون أن هذه المقتنيات تحمس عشاق ومحبي النجمة الراحلة لإقامة المزاد حتى يتمكنوا من الحصول على أى ذكرى من عبق نجمتهم المفضلة الراحلة، خاصة البيانو الأحمر الخاص بها الذي عزفت عليه فى إحدى حفلات توزيع جوائز "الكرة الذهبية".

وتقوم دار "جوليان" للمزاد باستضافة المزاد، الذي من المقرر أن يستمر ليومين في بيفرلي هيلز، حيث عاشت "دوريس داى "، وعلى الإنترنت على مدار يومي 4 و 5 أبريل 2020.

ولمحبى الحيوانات، سيتم التبرع بجميع العائدات لصالح مؤسسة دوريس داي للحيوانات، وهي مؤسسة خيرية تأسست في عام 1978 لتمويل الأسباب غير الربحية المرتبطة بالحيوانات، ويضم المزاد مجموعة حصرية من أزياءها الأكثر شهرة والملابس الشخصية، مثل سترة من الجلد البني يرتديها في العديد من حلقات برنامج دوريس داي في أواخر 1960 و 1970، ويقدر الخبراء أن السترة ستجلب ما بين 2000 إلى 3000 دولار.

وتوقع الخبراء أن تحصل مجموعة مماثلة من اللون الأبيض كانت ترتديها عندما حصلت على جائزة سيسيل بي ديميل هونوراري جولدن جلوب في عام 1989 بسعر مماثل، وتشمل أبرز الموضات الأخرى معطفًا من الصوف أحمر كلاسيكي ارتديه النجم في أوائل الستينيات وفستانًا أبيض اللون.

وكشف خبراء المزاد أن تمثال جائزة الجولد جلوب "الكرة الذهبية" قد تتراوح قيمه مابين 4000 و 6000 دولار، أما سيارة فورد الكلاسيكية القابلة للتحويل لعام 1930 والتي شوهدت في الاعتمادات الافتتاحية لبرنامجها التلفزيوني "أفضل أصدقاء"، فمن المرجح أن تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف و 20 ألف دولار.

ومن المتوقع أن تجتذب عرض البيانو بين يانج تشانغ ذو اللون الأحمر الموهوب من قبل ابنها الراحل تيري ميلشر، الذي توفي قبل عام 2004، عروضاً تتراوح بين 2000 إلى 4000 دولار.

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