إجراء جديد من سناب شات لمكافحة التضليل

انتهجت شركة "سناب شات" إجراء جديدا في عملها، يتضمن تدقيق شبكاتها الاجتماعية من الإعلانات المنشورة عبرها، لمكافحة التضليل في ظل الاستغلال السياسي لوسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أكدته مجموعة "سناب" المالكة للخدمة، بحسب "سكاي نيوز".

وقال رئيس سناب شات ومديرها العام إيفان شبيجل، في مقال نشرته "سي إن بي سي": "ندقق بكل الإعلانات بما فيها السياسية"، مضيفا أنّ الشركة تحاول إيجاد موقعا للإعلانات السياسية على تلك المنصة، كونهم يصلون لعدد كبير من الشباب والأشخاص.

وتابع: "نريد أن يتمكنوا من الانخراط في النقاش السياسي، لكننا لن نسمح بأمور مثل التضليل في هذه الإعلانات".

وتحظر سناب شات الإعلانات السياسية المضللة أو الكاذبة، كما لديها فريقا مكلفا للتدقيق في الرسائل المدفوعة، للتأكد من أنّها لا تخترق قوانين الشبكة الاجتماعية.