للمدخنين فقط.. كيف تحمي نفسك من "الرئة الأسمنتية"؟

07:34 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
رئة الشخص المدخن

رئة الشخص المدخن

كتب: كريم عثمان

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التدخين أحد أكبر الآفات في المجتمع في العصر الحالي، حيث يؤثر بشكل ضار على الرئة، وعل الرغم من أن جميع المدخنين يعرفون ذلك، إلا أنهم ينقسمون إلى شقين، الأول ينوي بالفعل الإقلاع عن تلك العادة السلبية، والبعض الآخر يريد أن يدخن ولكن يحافظ على رئتيه نظيفة.

وتستعرض "الوطن" بعض الوسائل التي تساعد فئى المدخنين والمقلعين عن التدخين على تنظيف رئتيهم، قبل أن تأخذ لون القالب الأسمنتي من التلوث، والحفاظ عليها قدر الإمكان من أضرار التدخين.

هناك طرق بسيطة وسهلة يمكن فعلها لـ تنظيف الرئتين، من ما يشبعه الرواسب، لتحمي العديد من ممن طالت أضرار التدخين رئتيهم من أضرار المواد الكيميائية الداخلة في تركيبة التبغ، تذكرها الدكتورة هبة العيسوي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، وفقًا لتقرير الجمعية الأمريكية للطب النفسي، وهي:

الإقلاع عن التدخين

تحديد موعدًا للإقلاع عن التدخين، باختيار يومًا معينًا لبدء تلك المهمة، ويبتعد فيه الشخص عن التدخين، واعتبار هذا اليوم فاصلًا، فضلُا عن إلقاء السجائر بعيدًا عن متناول اليد.

تناول الأطعمة الغنية بالكاروتينويد

يتواجد الكاروتينويد في الجزر والفلفل الأخضر والأحمر والبطاطا الحلوة والقرع والخضروات الورقية والتيي تحتوى على مضادات أكسدة مما يحمي الحمض النووي وبالتالي يكفل الحماية للرئتين.

تناول الفواكه

وللحفاظ على الرئة يجب الإكثار من الفواكه التي تحتوي على مادة البروميلين، حيث تساعد هذه المادة في تنظيف الرئتين عند المدخنين، لأنها تساهم في مرونة الرئتين، والحصول على غاز أكسجين ناقي للجسم ، وتجد هذه المادة في الأناناس.

الهواء النظيف

استنشاق الهواء النظيف، ومحاولة الابتعاد قدر الإمكان عن استنشاق عودام السيارات، وأيضًا محاول أخذ نزهة في آخر الأسبوع لأرض خضراء تستنشق فيها الهواء النقي.

تناول البهارات

استخدم بهارات وتوابل طبيعية على الأطعمة لتنظف الرئتين من المخاط الزائد المترسب على الرئتين بسبب المواد الكيميائية التي تحتويها السيجارة، من أمثلة هذه التوابل الزنجبيل المطحون والبصل والثوم.

شرب الماء

يجب شرب كميات كبيرة من السوائل والماء، تناول من 6 إلى 8 أكواب من الماء يومياً، لأن الماء يساعد على تنظيف الجسم من السموم.

تناول التفاح

تناول 3 تفاحات واثنين من حبات الطماطم يومياً يحد من تدهور الرئتين وشيخوختهما، كما يؤدي إلى إصلاح الأضرار الناجمة عن التدخين، حسبما قال باحثون من كلية بلومبيرج للصحة العامة في جامعة جونز هوبكنز.

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