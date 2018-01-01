"أسود من الهباب".. صور صادمة لرئتي شخص ظل يدخن 30 سنة

دهشة كبيرة أصابت أطباء مستشفى ووشي بيبول في جيانجسو بالصين، بعد استخراج رئتي رجل بالغ من العمر 52 عامًا بعد وفاته، ظل يدخن علبة سجائر يوميا لمدة 30 عاما، إذ وجدوها مكتسية بالسواد، بدلا من أن تكون وردية اللون، بسبب بقايا التبغ التي تنهشها.

سجل الجراحون فيديو لرئة الرجل المتوفى، ونشروه عبر وسائل التواصل، وكتبوا: "هل لا تزال لديك الشجاعة للتدخين؟"، وتمت مشاهدته أكثر من 25 مليون مرة على السوشيال ميديا، حيث وصفه المستخدمون بأنه "أفضل إعلان لمكافحة التدخين على الإطلاق"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الأصل في الموضوع أن الرجل المتوفى أراد التبرع بأعضائه بعد الموت، ولكن سرعان ما أدرك الأطباء أن هذا غير ممكن، إذ قال الدكتور تشن، وهو جراح زرع الرئة ونائب رئيس المستشفى التي مات فيها الرجل الصيني: "المريض لم يخضع لفحص بالأشعة المقطعية قبل وفاته، وتم إعلان السبب أنه في المخ، وجرى اتخاذ خطوات التبرع برئتيه بعد ذلك بفترة قصيرة".

وأوضح "كانت اختبارات مؤشر الأوكسجين الأولية على ما يرام، ولكن عندما استخرجنا الرئتين، أدركنا أننا لن نتمكن من استخدامها، وعلى الرغم من أنه من غير العملي القول أننا لن نقبل رئتي جميع المدخنين، ولكن هناك معايير صارمة".

ونشر الدكتور تشن المقطع المصور على وسائل التواصل الاجتماعي ناصحا بـ "الإقلاع عن التدخين"، وكتب: 'العديد من المدخنين في هذا البلد لديهم رئتين تبدو هكذا".

وأضاف: "قرر فريقنا رفض التبرع بهاتين الرئتين لعملية زرع، فإذا كنت مدخنًا شرها، فقد لا يتم قبول رئتيك حتى إذا اخترت التبرع بها بعد الوفاة"، مختتما "أنظر إلى هذه الرئتين.. هل لا يزال لديك الشجاعة للتدخين؟".

وقال البروفيسور بيتر أوبينشو، من المعهد الوطني الصيني للقلب والرئة، إن المريض عانى من انتفاخ الرئة، ما أدى إلى إصابتها بالتهاب شديد وتوسيعها، وجعل المصاب يعاني من ضيق في التنفس.

وتابع بيتر أنه من الممكن أن الرئتين زادا تضخما بالهواء أو السوائل قبل استئصالها للتبرع بها، وهذا يجعلها تبدو أكبر بكثير.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 بواسطة مركز الصين لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن 350 مليون شخص بالغ مدخنو، والتدخين هو أكبر سبب للسرطان، فمن المعروف أنه ينتج مواد كيميائية تسبب ما لا يقل عن 15 نوعًا مختلفًا من السرطان.

تشير الدلائل إلى أن التدخين تسبب في حوالي 70 % من جميع حالات الإصابة بسرطان الرئة، الذي ينتج أعلى عدد من الوفيات من أي نوع من أنواع السرطان.

التدخين يقتل 1.2 مليون شخص كل عام، والأشخاص الذين يفعلون ذلك يكونون عرضة للإصابة بأزمات قلبية، ويزيد احتمال إصابتهم بسرطان الرئة بنسبة 30 مرة.