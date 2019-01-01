منها الأحذية.. 5 أشياء لا تفوتك في "البلاك فرايداي"

يعتبر يوم الجمعة الأسود أو "Black Friday" موسما للتسوق يجذب ملايين البشر في كثير من دول العالم، ويكون عادة في نهاية شهر نوفمبر من كل عام.

و"البلاك فرايداي" الذي بدأ من أمريكا، صار يحظى بنسبة مشاركة مرتفعة من الناس نظرا للخصومات التي تكون في المتاجر على أرض الواقع وإلكترونيًا، وتتبارز فيه المحال فيما بينها لجذب المشترين من خلال الخصومات المرتفعة والتي تصل إلى 90% لبعض المنتجات وكذلك العروض التي تقام كل ساعة على منتج محدد والتي تنخفض قيمتها بشكل كبير في تلك اللحظة وتصبح غنيمة مغرية.

لمساعدة المتسوقين، عرض موقع "business insider" بعض المنتجات التي يفضل شرائها في "البلاك فرايداي"، استنادا إلى آراء متخصصين في التسوق.

أجهزة التلفزيون

تاريخياً، يعتبر يوم الجمعة الأسود وقتًا رائعًا لشراء الإلكترونيات الكبيرة، خاصةً أجهزة التلفزيون الضخمة.

وقال فيفيك بانديا، مدير الإحصاءات الرقمية في ركة Adobe المتخصصة في "السوفت وير": "أجهزة التلفاز الكبيرة، بحجم 75 بوصة مثلا، سوف تكون عنصرا يجب شرائه في البلاك فرايداي، لأن هناك زيادة طلب بسبب أنظمة الترفيه المنزلية الجديد مثل تكنولوجيا 4K وHDR، وعلى عكس المتوقع، سوف يكون هناك تخفيضات رائعة لهذه الأجهزر في البلاك فرايداي".

ألعاب الفيديو

ظهر عدد من ألعاب الفيديو الممتازة مطلع هذا العام، وتعتبر الجمعة السوداء هي فرصة لتجار التجزئة لإزالة مخزونهم وإفساح المجال لمحصول العام المقبل.

يقول مايكل بونبرايت، محلل المستهلكين في موقع DealNews للتسوق: "سوف يكون متوسط أسعار ألعاب الفيدية ذات الأسماء الكبيرة التي ظهرت في 2019 في الجمعة السوداء بين 20 إلى 40 دولارًا".

أدوات المطبخ

يعتبر يوم الجمعة الأسود هو الوقت المناسب لشراء أجهزة المطبخ الصغيرة، بما في ذلك الخلاطات وأدوات طهي الأرز والمحامص وما شابه، ويحب تجار التجزئة التخلص من هذه الأجهزة على وجه الخصوص في "البلاك فرايداي".

وأوضح بونبرايت "المتاجر الكبرى لديها مجموعة من أدوات المطبخ الصغيرة رخيصة جدا، مثل المحامص والخلاطات وغيرها من الرفائع".

الأحذية الرياضية

"البلاك فرايداي" هو أفضل وقت لشراء حذاء رياضي جديد، فخبراء التسوق يعتقدون أن هذه البضائع تكون بطيئة في المبيعات خلال سبتمبر وأكتوبر، وخوفا من أن يزداد الوضع سوءا في نوفمبر، يطرح التجار تخفيضات جيدة في الجمعة السوداء عليها، ما يجعلها واحدة من أفضل الأشياء التي يجب شرائها.

منتجات أمازون الذكية

تقدم Amazon دائمًا صفقات رائعة على منتجاتها الخاصة في الـ"Black Friday"، ففي عام 2018، عرضت متاجر التجزئة على الإنترنت Echo Dot مقابل 24 دولارًا فقط وEcho Plus مقابل 110 دولارات.

نصيحة من الخبراء للمتسوقين

يجب البحث عن العلامات التجارية المشهورة والمطمئنة، فالحذر مطلوب في هذا الموسم المزدحم، لأن هناك تجار تجزئة يبيعون بضائع منخفضة الجودة مخصصة للجمعة السوداء فقط.